Łzy Eltona Johna. "Właśnie straciłem głos" [WIDEO]

Niedzielny występ Eltona Johna był elementem jego pożegnalnej trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road", która rozpoczęła się w ubiegłym roku i ma trwać trzy lata.

Muzyk śpiewał przez dwie godziny, aż podczas wykonywania piosenki "Daniel" nagle ucichł. Zaraz potem zwrócił się do publiczności ze łzami w oczach: - Właśnie straciłem głos i nie mogę śpiewać. Muszę już iść. Przepraszam.

Nagranie z tego momentu opublikowano na Twitterze. Widać na nim, jak wyraźnie niezadowolony artysta podparł głowę ręką na fortepianie.

"I'm so sorry'

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N