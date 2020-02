Rage Against The Machine zagrają w Polsce. Wiadomo, kiedy dadzą koncert

Zespół Rage Against The Machine wyruszy w marcu na międzynarodową trasę koncertową. Muzycy zjawią się również w Polsce. Podano dokładną datę zarówno wydarzenia, jak i początku sprzedaży biletów. Ostatni raz grupa koncertowała w naszym kraju ponad ćwierć wieku temu.

Zespół Rage Against The Machine założyli w 1991 roku gitarzysta Tom Morello i wokalistę Zack de la Roch. Ich muzyka jest mieszanką rapu, hard rocka, punku i funku.

Grupa w marcu powróci na scenie po rozpadzie w 2011 roku. Da wówczas trzy koncerty, a kolejne dwa - w kwietniu. Wszystkie odbędą się w Stanach Zjednoczonych.

Rage Against The Machine. Data koncertu w Polsce

Następnie muzycy wyruszą w światową trasę, która we wrześniu zakończy się w Wiedniu. Dwa dni wcześniej zawitają do Polski. 10 września zagrają w krakowskiej TAURON Arenie. Supportem będzie formacja Run The Jewels.

Sprzedaż biletów na koncert w Polsce ruszy 14 lutego o godz. 10:00, a przedsprzedaż - 13 lutego o tej samej godzinie.

Zespół grał już w Polsce

Wizytówką Rage Against The Machine jest charakterystyczny, podobny do rapu wokal Zacka de la Rocha. Natomiast Tom Morello często eksperymentował z brzmieniem gitary, na muzycy czym opierali swoje stylizacje wokalne.

Często dawali widowiskowe koncerty, m.in. u boku U2. 26 lat temu wystąpili już w Polsce. Przed ich koncertem w Warszawie supportem był zespół Kazik Na Żywo.

Członkowie grupy są znani z lewicowych poglądów, które ujawniają w tekstach piosenek i wypowiedziach medialnych.

