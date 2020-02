Ponad 400 tys. zł na odbudowę Parku Kościuszki w Australii. Zbiórkę zorganizowali strażacy

W czwartek w Pałacu Prezydenckim z udziałem Andrzeja Dudy odbyło się spotkanie "Polska pomoc dla Australii", podczas którego podsumowano zbiórkę pieniędzy na rzecz odbudowy Parku Narodowego Kościuszki w Australii, który ucierpiał na skutek ostatnich tragicznych pożarów. Zbiórka została zainicjowana przez strażaków-ochotników z Poręby Spytkowskiej (woj. małopolskie). Zgromadzone fundusze zostaną przekazane Fundacji Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody.

Wideo: 14 tys. ludzi ruszyło na pomoc, by odnowić faunę i florę parku, który jest drogi wszystkim Polakom

- Obserwując to co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy w Australii, straszną klęskę żywiołową, strażacy tknięci wolą niesienia pomocy i współczuciem, zorganizowali zbiórkę, która na początku miała wymiar lokalny, ale później stała się ogólnopolska. 14 tys. ludzi ruszyło na pomoc, by odnowić faunę i florę parku, który jest drogi wszystkim Polakom. Pałac Prezydencki wydaje się miejscem, które jest właściwe by skierować nie państwową, ale polską, ludzką pomoc dla Australii - mówił Duda.



- Polscy strażacy pokazywali niejednokrotnie swoją gotowość do pomocy. Tym razem ta inicjatywa dała piękny przykład wszystkim, że tę pomoc można nieść na różne sposoby - dodał.

"Byliśmy zaskoczeni wielką empatią"

- Eskalacja żywiołu jakim jest pożar buszu w Australii jest wydarzeniem bezprecedensowym - ocenił ambasador Związku Australijskiego w Polsce Lloyd David Hargreave Brodrick.

- Sami jesteśmy zdziwieni skalą zniszczeń jakie ponieśliśmy. W ambasadzie Australii byliśmy zaskoczeni wielką empatią i sympatią ze strony Polski, prezydenta, premiera, Senatu, ale także z symbolami współczucia ze strony dzieci szkolnych. Szczególnie cenimy sobie wysiłki ze strony OSP z Poręby Spytkowskiej, która zainicjowała tę działalność. Niezwykłe bohaterstwo jakiego byliśmy świadkiem w trakcie zmagań z pożarami przypomniało nam, że strażacy to prawdziwi bohaterowie - podkreślił Brodrick.

Polska ambasada podkreśla, że "Park Narodowy Kościuszki, na którego terenie położona jest Góra Kościuszki, ma szczególne znaczenie dla Polaków i Polonii w Australii oraz pełni symboliczną rolę w historii stosunków polsko-australijskich".

W tym roku minie bowiem 180 lat od odkrycia Góry Kościuszki i nazwania jej przez Palaka Pawła Strzeleckiego.

Dramatyczny obraz zniszczeń

Obraz zniszczeń w parku pokazała m.in. minister środowiska w gabinecie cieni australijskiej Partii Pracy, Kate Washington. Zwróciła m.in. uwagę, że dzikie konie, które po pożarach szukają nowych miejsc bytowania, zaczęły niszczyć środowisko innych zwierząt.

Beautiful Kosciszcuko National Park burnt black.



Numerous threatened native species struggling for survival - now sharing remaining habitat with 25,000 feral horses.



Berejiklian Barilaro gov must urgently act to save species from extinction.



This 👇🏼 is an ecological emergency. pic.twitter.com/TDw6APGOXe