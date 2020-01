Zniszczony Park Kościuszki w Australii. Polacy mogą pomóc

Polska ambasada podkreśla, że "Park Narodowy Kościuszki, na którego terenie położona jest Góra Kościuszki, ma szczególne znaczenie dla Polaków i Polonii w Australii oraz pełni symboliczną rolę w historii stosunków polsko-australijskich".

W tym roku minie bowiem 180 lat od odkrycia Góry Kościuszki i nazwania jej przez Palaka Pawła Strzeleckiego.

Zbiórka na odbudowę "polskiego" parku

W zbiórce na rzecz odbudowy parku mogą pomóc także Polacy.

📢📢 Chcesz wesprzeć Park Narodowy Kościuszki w walce ze skutkami pożarów? ➡️ Informacja (w języku angielskim i polskim) o specjalnej zbiórce "Polish Fundraise for the Recovery of Kosciuszko National Park" 🇵🇱🇦🇺 @MiKolodziejski @AusAmbPoland @fnpw https://t.co/AFE5NOAynj

Obraz zniszczeń w parku pokazała m.in. minister środowiska w gabinecie cieni australijskiej Partii Pracy, Kate Washington. Zwróciła m.in. uwagę, że dzikie konie, które po pożarach szukają nowych miejsc bytowania, zaczęły niszczyć środowisko innych zwierząt.

Beautiful Kosciszcuko National Park burnt black.



Numerous threatened native species struggling for survival - now sharing remaining habitat with 25,000 feral horses.



Berejiklian Barilaro gov must urgently act to save species from extinction.



This 👇🏼 is an ecological emergency. pic.twitter.com/TDw6APGOXe