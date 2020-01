Spalony Park Kościuszki w Australii. "Ekologiczny alarm"

Od kilku miesięcy Australia zmaga się z ogniem. Płomienie trawią przede wszystkim australijską Nową Południową Walię. Według najnowszych szacunków mogło zginąć nawet miliard zwierząt.

Australijska polityk zwróciła uwagę na sytuację wyjątkowych, rodzimych gatunków zasiedlających Park Narodowy Kościuszki, leżący właśnie w Nowej Południowej Walii. 25 tysięcy dzikich koni, które w pożarach straciły swoje dotychczasowe obszary bytowania, przemieszcza się do pozostałych części parku, tym samym niszcząc środowisko innych, zagrożonych stworzeń.

"Ekologiczny alarm"

"Liczne gatunki walczą o przetrwanie. Władze stanu na czele z Berejiklianem Barilaro muszą podjąć pilne działania w związku z zagrożeniem spowodowanym dzikimi końmi.To jest ekologiczny alarm" - zaznaczyła Washingon.

Beautiful Kosciszcuko National Park burnt black. Numerous threatened native species struggling for survival - now sharing remaining habitat with 25,000 feral horses. Berejiklian Barilaro gov must urgently act to save species from extinction. This 👇🏼 is an ecological emergency. pic.twitter.com/TDw6APGOXe

ZOBACZ: Polskie gwiazdy adoptują koale - ofiary pożarów w Australii

"Był zszokowany i zły"

Polityk udostępniła również film, w którym profesor Jamie Pittock opowiada o tym, co dostrzegł podczas pobytu w Parku Kościuszki.

"Był zszokowany i zły widząc, jak wiele dzikich koni niszczy środowiska zagrożonych, rodzimych gatunków zwierząt, takich, jak chociażby słynnej żaby corroboree" - czytamy.

The Invasive Species Council ostrzega, że migracje tych ssaków mogą mieć olbrzymie konsekwencje dla pozostałej, ocalałej części parku i ich mieszkańców.

"Jeśli natychmiast nie zmniejszymy liczby dzikich koni, konsekwencje dla Parku Narodowego Kościuszki i wyjątkowych australijskich gatunków zwierząt będą ogromne" - czytamy na jednej z plansz w opublikowanym wideo.

Native wildlife that survived the Kosciuszko bushfires is struggling for survival while mobs of feral horses roam burnt out country trampling vegetation and mowing up the little food that remains.@GladysB@Matt_KeanMP@KateRWashington@greencate@DailyMailAU pic.twitter.com/g3c8AzTpgS