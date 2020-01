Zła jakość powietrza w Australii utrudnia rozgrywanie meczów. Tenisiści się duszą

O tym, że jakość powietrza w Melbourne jest słaba, media informują od kilku dni. Organizatorzy zapewniali, że nie będzie mieć to jednak wpływu na przebieg rywalizacji.

Hazy, smoky & hazardous air quality in #Melbourne 😞



While health info is avail via @VicGovDHHS & @EPA_Victoria the local morning news only reports on road/driving warnings.



What about those who can’t access the internet? How do they know what to do? #AustralianBushfires pic.twitter.com/vGHIorr8ET — Dr Susie Cartledge (@susiecartledge) January 13, 2020

Okazuje się jednak, że sytuacja jest na tyle zła, że odwołano najpierw treningi, a później przesunięto o parę godzin rozpoczęcie eliminacji. Ostatecznie zawodnicy wyszli na kort.

#AusOpen practice was temporarily suspended this morning due to poor air quality.



Qualifying matches will begin at 11am.



Conditions onsite are improving and we are monitoring them constantly. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2020

Ta decyzja była niezrozumiała dla wielu tenisistów.

"Nie rozumiem, dlaczego spieszyli się z grą. Jest cała sobota i niedziela, aby dokończyć eliminacje. Jeśli sytuacja będzie bardzo zła, to można nawet rozgrywać dwa mecze w jednym dniu" - napisała na Twitterze Mandy Minella z Luksemburga.

I don’t understand why they rush to play today @AustralianOpen . You have the whole saturday and sunday to finish qualies and if it’s really bad we are used to play 2 matches a day aswell and in the worst case we can shorten the mens to best of 3. There are solutions!! — mandy minella (@mandyminella) January 14, 2020

Do nieprzyjemnej sytuacji doszło w trakcie meczu pierwszej rundy kwalifikacji Jakupovic ze Szwajcarką Stefanie Voegele. Słowenka wygrała pierwszego seta, a w drugim przy stanie 5:6 dla rywalki, padła na kort i miała wyraźne problemy z oddychaniem. Spotkania nie zdołała dokończyć i skreczowała.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

- Bałam się, że za chwilę po prostu zemdleję. Nie mam astmy i nigdy wcześniej nie miałam żadnych problemów z oddychaniem. Właściwie to ja lubię nawet duże upały, ale czegoś takiego nigdy nie przeżyłam. Po prostu nie byłam w stanie oddychać. To nie było sprawiedliwe, że musieliśmy wyjść na kort - skomentowała później.

Mniej więcej w tym samym czasie na przedmieściach Melbourne sędziowie postanowili przerwać mecz pokazowy Rosjanki Marii Szarapowej i Niemki Laury Siegemund.

"Obie zawodniczki czuły smog i dlatego postanowiliśmy zakończyć rywalizację" - tłumaczył sędzia. Pierwszego seta w tie-breaku wygrała Siegemund, a w drugim był stan 5:5.



Pożar w Australii szaleje od trzech miesięcy, ale w poniedziałek władze ogłosiły, że sytuacja została opanowana.

