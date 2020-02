Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju

Ostrzeżenia II stopnia IMGW wydano dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (jego wschodnia część objęta jest alertem I stopnia, podobnie jak woj. podlaskie).

KRAJ - w związku z silnym wiatrem do godz 6.00 PSP odnotowała na terenie kraju 1,1 tys. interwencji. Uszkodzonych zostalo 15 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze. Bez dostaw prądu pozostaje ponad 55 tys. odbiorców (najwiecej w woj. podkarpackim - 14 tys.). — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) February 10, 2020

Ostrzeżenie II stopnia może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w dużym stopniu mogą ograniczyć funkcjonowanie.

Ostrzeżenie III stopnia oznacza z kolei, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, czy też zagrożenie życia. W związku z czym należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby.

Uważajcie na bardzo silny wiatr w całej Polsce‼



Najbardziej wiać będzie w górach. W Karpatach do 130 km/h, a w Sudetach nawet do 180/200 km/h.

Pamiętajcie o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. W naszej infografice ⬇⬇⬇ znajdziecie najważniejsze zalecenia. pic.twitter.com/IWT4HkWp9U — RCB (@RCB_RP) February 9, 2020

Zachodniopomorscy strażacy interweniowali ponad 300 razy

Ponad 300 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku ze zdarzeniami wywołanymi silnym wiatrem - poinformował w poniedziałek rano rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. kpt. Tomasz Kubiak. Nie było osób poszkodowanych.

Strażacy wyjeżdżali głównie do przewróconych drzew, przede wszystkim w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim i gryfickim.

W województwie zachodniopomorskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia silnym wiatrem, który może osiągnąć średnią prędkość 55 km/h, w porywach do 100 km/h. Alert obowiązuje do godz. 22 w poniedziałek.

Jak podał IMGW, w poniedziałek rano wiatr może przejściowo osłabnąć.

Na Bałtyku ostrzeżenie przed sztormem

IMGW wydał też ostrzeżenie o sztormie na Bałtyku w środkowej strefie brzegowej województwa zachodniopomorskiego. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego może osiągnąć w porywach siłę do 9 w skali Beauforta. Alert drugiego stopnia obowiązuje do poniedziałku, do godz. 18.

Przewoźnik Unity Line poinformował o odwołaniu poniedziałkowych odejść promów Copernicus i Galileusz ze Świnoujścia do Trelleborga, które zgodnie z rozkładem planowane były odpowiednio na godz. 01.30 i godz. 10.30.

Tym samym nie odbędą się także rejsy powrotne. Z Trelleborga poniedziałek o godz. 15.45 nie wypłynie prom Copernicus, a o godz. 22.10 prom Galileusz.

Ponad 2,1 tys. odbiorców jest bez prądu

Około 50 razy interweniowali strażacy w związku ze zdarzeniami wywołanymi silnym wiatrem w woj. warmińsko-mazurskim - poinformowała w poniedziałek rano straż pożarna. Nie było osób poszkodowanych. Ponad 2,1 tys. odbiorców w regionie nie ma prądu.

-Do tej chwili mamy 50 interwencji związanych z wiatrołomami, czyli powalonymi drzewami i złamanymi gałęziami. Została też zerwana część wiatrownicy z dachu jednego z budynków - powiedział asp. Marcin Warcaba ze stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

Jak dodał, nie ma informacji o osobach, które odniosłyby obrażenia w wyniku wichur.

"Sytuacja ulega poprawie"

Według dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, w poniedziałek rano około 2,1 tys. odbiorców w regionie nie miało prądu, wyłączonych było 57 stacji transformatorowych.

-Sytuacja ulega poprawie, awarie są usuwane na bieżąco - powiedział dyżurny.

Jak podał IMGW, w poniedziałek rano zostało utrzymane ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju, w tym zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (jego wschodnia część objęta jest alertem I stopnia, podobnie jak woj. podlaskie).

Ostrzeżenie II stopnia może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

Zmianę w Tatrach przeniósł orkan Sabina

W Tatrach w nocy z niedzieli na poniedziałek zaczął wiać huraganowy wiatr, który na szczytach osiąga prędkość do 105 km na godzinę. TOPR apeluje o rezygnację z wszelkich wyjść w góry.

"Prosimy o rezygnację z wyjść w góry! Ponad granicą lasu poruszanie się może być niemożliwe, a w lasach śmiertelnym zagrożeniem mogą być łamiące się drzewa" – napisali w komunikacie ratownicy TOPR.

Jeszcze w niedzielę w Tatrach panowała słoneczna pogoda, ale zapowiadaną zmianę przeniósł orkan Sabina, który nadciągnął nad Europę.

Ponad 130 interwencji

-W zdecydowanej większości przypadków strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych gałęzi i konarów drzew tarasujących drogi, ulice lub chodniki. Natomiast w 15 interwencjach pomagali przy zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych – powiedział w poniedziałek rano PAP rzecznik prasowy podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja.

Dodał, że najwięcej interwencji było w powiatach rzeszowskim, dębickim, jarosławskim i ropczycko-sędziszowskim.

-Na szczęście nic nikomu się nie stało – powiedział rzecznik.

Przypomniał, że według prognoz "także w poniedziałek będzie mocno wiać".

-Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu. Z parapetów i podwórek trzeba usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Starajmy się unikać przebywania w miejscach zadrzewionych – zalecił Betleja.

