Sztorm Ciara szaleje na Wyspach Brytyjskich. Odwołane loty z Warszawy

W niedzielę odwołano trzy loty z Lotniska Chopina do Londynu w związku z sytuacją pogodową w Wielkiej Brytanii - potwierdziły w niedzielę służby prasowe stołecznego portu. To jeden ze skutków przechodzącego przez Wyspy Brytyjskie sztormu Ciara. Wydane przez meteorologów alerty pogodowe będą obowiązywać co najmniej do północny w niedzielę.