"Murem za Juszczyszynem". Sędziowie odczytali uchwały, które podarł Nawacki

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie kolejny wiec solidarności z sędzią Pawłem Juszczyszynem. We wtorek sędzia został zawieszony w wykonywaniu obowiązków przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ma również obniżoną pensję. Zebrani sędziowie odczytali uchwały, które podczas piątkowego zebrania podarł prezes sądu Maciej Nawacki.

Podczas zebrania jeden z sędziów przeczytał apel części sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie, którzy chcieli przyjęcia w sumie trzech uchwał.



Pierwsza dotyczyła zaniechania działań w sprawie sędziego Juszczyszyna, który został zawieszony w obowiązkach. Druga - wyrażała dezaprobatę po przyjęciu ustawy represyjnej wobec sędziów. Sędziowie z Olsztyna wezwali tym samym członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, aby zrezygnowali. Po trzecie - sędziwie chcieli, aby uchwały zostały przekazane do prezydenta i do władz ustawodawczych.

Prezes Maciej Nawacki podarł następnie kartkę z uchwałami i zamknął zebranie. Jego zdaniem, był to "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania".

WIDEO: Nawacki podarł uchwały sędziów



W niedzielę przed olsztyńskim sądem zorganizowano wiec solidarności z sędzią Juszczyszynem. Zebrani trzymają transparenty z napisami "Obronimy wolne sądy", "wolne sądy, wolni ludzie" oraz "Konstytucja".

ZOBACZ: Olsztyńscy sędziowie murem za Juszczyszynem. "Żądamy jego przywrócenia"

Jak informuje reporterka Polsat News Anna Mioduszewska, mecenas Ryszard Afeltowicz zapowiedział ponowne złożenie zawiadomienia do prokuratury na prezesa Nawackiego. Emerytowany adwokat w grudniu złożył w prokuraturze zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez prezesa olsztyńskiego sądu.

Zawieszenie Juszczyszyna



Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując w listopadzie ub.r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia sędziów - kandydatów do KRS. Skutkowało to m.in. decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu Juszczyszyna od orzekania.



Juszczyszyn został odsunięty od orzekania na miesiąc, bo na taki okres może "zawiesić" sędziego prezes sądu. Następnie Izba Dyscyplinarna SN ponownie zawiesiła olsztyńskiego sędziego w orzekaniu.

ZOBACZ: "Działania Juszczyszyna mają cechy powodujące destrukcję w wymiarze sprawiedliwości"



We wtorek prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki - po otrzymaniu odpisu uchwały Izby Dyscyplinarnej SN - wydał tzw. zarządzenie techniczne, zgodnie z którym wszystkie sprawy w sądzie rejonowym zostały odebrane Juszczyszynowi i rozlosowane między pozostałych sędziów. Na czas zawieszenia zablokowano mu m.in. dostęp do sądowych systemów informatycznych, musiał też zwrócić akta spraw.



Sędzia Juszczyszyn w środę rano przyszedł do sądu - jak mówił - z zamiarem przystąpienia do rozpoznania sprawy w Sądzie Okręgowym. Jak przekazano potem dziennikarzom, z uwagi na "nagłą chorobę jednego z sędziów" zdjętych zostało z wokandy siedem przewidzianych na ten dzień rozpraw, w tym ta, w której występował jako przewodniczący składu sędzia Juszszczyszyn.

Rzecznik prasowy olsztyńskiego Sądu Okręgowego Olgierd Dąbrowski-Żegalski mówił wówczas, że sąd ten uznaje decyzję prezesa sądu rejonowego, który jest pracodawcą sędziego Juszczyszyna.

WIDEO - Małgorzata Kidawa-Błońska o planach związanych z prezydenturą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News, PAP