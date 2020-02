"To nie jest sąd". Juszczyszyn zabrał głos po decyzji Izby Dyscyplinarnej

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Dlatego też, jutro (...) zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu" - napisał we wtorek wieczorem na Facebooku sędzia Paweł Juszczyszyn.