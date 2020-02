Konwencja programowa Solidarnej Polski [TRANSMISJA] od 12:00 w polsatnews.pl

Podczas konwencji zostaną przedstawione dokonane zmiany w wymiarze sprawiedliwości w tej i w poprzedniej kadencji - poinformował Mariusz Kałużny, sekretarz generalny Solidarnej Polski.

Kałużny dodał, że w trakcie konwencji zostaną też nakreślone "perspektywy przyszłości w wymiarze sprawiedliwości".

ZOBACZ: Ziobro zaproponował Jourovej kompromis ws. sędziów. "W geście dobrej woli"

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości przed miesiącem w rozmowie z Radiem Maryja mówiąc o przeprowadzanej reformie wymiaru sprawiedliwości zapowiedział, że kolejnym krokiem miałaby być zmiana struktury sądownictwa.

"Obecnie są cztery szczeble. Po co aż tyle? To jest właśnie biurokracja. My chcielibyśmy tę strukturę spłaszczyć, żeby były trzy szczeble np. sądy okręgowe, apelacyjne i Sąd Najwyższy" - powiedział Ziobro w Radiu Maryja.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP