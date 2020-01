"Długie i szczegółowe". Zakończyło się spotkanie wiceszefowej KE z ministrem sprawiedliwości

We wtorek po południu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova rozmawiała z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Spotkanie, które zakończyło się przez godz. 17 dotyczyło reform sądownictwa w Polsce i praworządności. - Było długie i szczegółowe - powiedziała europejska komisarz zapytana przez dziennikarzy o przebieg spotkania.

- Chcę otworzyć nowy rozdział dialogu między Komisją Europejską a polskim władzami - powiedziała dziennikarzom unijna komisarz ds. wartości Viera Jourova przed rozpoczęciem spotkań w Warszawie.



- Mam duże oczekiwania, że lepiej zrozumiem sytuację w Polsce. Odbieram to być może jako dobry początek otwarcia dialogu i poszukiwania długoterminowych rozwiązań - zaznaczyła Jourova.

ZOBACZ: Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Warszawie. Rozmowy ws. praworządności



Swoją wizytę w Polsce rozpoczęła od spotkania z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim oraz rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Jourova rozmawiała także z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf.

KE "zaniepokojona"



W piątek KE złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.



Również w piątek KE wyraziła zaniepokojenie ostateczną decyzją Sejmu w sprawie ustaw sądowych i sytuacją w Polsce dotyczącą praworządności. Wigand oświadczył, że KE "bez wahania podejmie odpowiednie środki w razie potrzeby". Nie odpowiedział jednak na pytanie, jakie to mogą być środki.



ZOBACZ: "Gomułka i Gierek nauczycielami PiS-u" vs "uchwały SN nie mogło być". Spór o sądy w "Polska Wybrała"



Uchwalona przez Sejm nowelizacja prawa o ustroju sądów i ustawy o SN, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.



Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.

WIDEO - Wyrwał znak drogowy i zaatakował rosyjską ciężarówkę. "Ja tu rządzę" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/msl/ Polsat News, PAP