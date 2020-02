"Nie reforma, a nalot dywanowy". Wiceszefowa KE o zmianach w polskich sądach

- To nie jest ustawa wycelowana przeciwko "czarnym owcom", jak to było w innych krajach Unii Europejskiej, to jest nalot dywanowy - tymi słowami wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova skomentowała podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelę ustaw sądowych. - To nie jest reforma, a rujnowanie systemu sądownictwa - stwierdziła w wywiadzie dla "Der Spiegel".