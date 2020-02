W. Brytania: ponad 3 mln obywateli UE złożyło wniosek o status osoby osiedlonej

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej jest niezbędne, aby obywatele Unii Europejskiej (oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) mogli pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

"Cieszę się, że do niezwykle udanego systemu osiedleń dla obywateli UE wpłynęły już ponad trzy miliony wniosków. Jest to największy tego typu program w historii Wielkiej Brytanii i zapewnia on, że obywatele UE mogą udowodnić swoje prawa na nadchodzące dekady. Nadszedł czas, aby kraje UE przyjęły podobny system" - napisała w wydanym oświadczeniu minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

W sześciu przypadkach wniosek został odrzucony

Podane przez MSW liczby - 3 mln złożonych i 2,7 mln rozpatrzonych aplikacji - są oparte na wewnętrznych obliczeniach resortu. Szczegółowe statystki obejmują okres do końca 2019 r. i według nich aplikacje złożyło 2 756 130 osób, z czego ponad 2,4 mln wniosków już rozpatrzono. Najwięcej wniosków złożyli Polacy - 512 310, a następnie Rumuni (ponad 382 tys.) i Włosi (ponad 263 tys.).

Spośród rozpatrzonych wniosków w 58 proc. przypadków przyznany został status osoby osiedlonej, w 41 proc. - tymczasowy status osoby osiedlonej, zaś mniej niż 1 proc. to aplikacje wycofane, nieważne lub niekompletne. Tylko w sześciu przypadkach odmówiono przyznania statusu. Polacy są tą grupą narodowościową, w której jest najwyższy odsetek osób z pełnym statusem osoby osiedlonej - 82 proc.

Wszystko zależy od długości pobytu

Rodzaj statusu zależy od długości pobytu w Wielkiej Brytanii. Status osoby osiedlonej (ang. settled status) jest nadawany osobom, które mogą się wykazać minimum pięcioletnim nieprzerwanym pobytem w tym kraju.

Osoby niespełniające tego warunku w momencie składania wniosku zazwyczaj otrzymują tymczasowy status osoby osiedlonej (ang. pre-settled status), który jednak po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu będzie można zmienić na status osoby osiedlonej.

