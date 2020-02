Brexit. Ogłoszenie w bloku w Norwich. "Jeśli chcesz mówić w swoim języku, wróć do swojego kraju"

Zdjęcia kartek "Szczęśliwy dzień Brexitu" obiegły media społecznościowe.

"Zainfekowaliście nasz kraj"

Autorzy "przesłania" napisali: "skoro odzyskaliśmy nasz wielki kraj jest jedna zasada, która powinna być jasna dla wszystkich mieszkańców Winchester Tower". "Nie tolerujemy ludzi, którzy rozmawiają w swoich mieszkaniach w innym języku niż angielski" - oświadczyli.

Jak dodali: "jeżeli chcesz mówić w macierzystym języku kraju, z którego pochodzisz, sugerujemy wrócić do niego, a mieszkanie zwrócić miastu, by mogli żyć tutaj Brytyjczycy. My będziemy mogli wrócić do tego, co było normalne przed tym, zanim zainfekowaliście nasz kraj".

Someone I follow just shared this photo of a sign he saw attached to a front door in a block in Norwich.



Brexit has encouraged and emboldened these people. It will get worse.



Do whatever you can to support immigrants who face this shit. We all need to stand strong against it. pic.twitter.com/9IbB3ztOkO — Simon Price (@simon_price01) February 1, 2020

Autorzy tłumaczyli, że można przestrzegać prawa większości, bądź wyjechać.

Odpowiedź miasta

Na kartki odpowiedziały władze miasta Norwich.

As soon as we became aware of this incident, we reported

it to @NorfolkPolice and they are investigating.



We take this very seriously and encourage residents to

contact us or the police if they have any concerns. 2/2 — Norwich City Council (@NorwichCC) February 1, 2020

"Norwich to miasto z dumną historią bycia przyjaznym i nie będziemy tolerować takiego zachowania" - napisano. "Traktujemy to bardzo poważnie i zachęcamy mieszkańców do skontaktowania się z nami lub policją" - dodano. Poinformowano również, że sprawa została już zgłoszona na policję.

Mike Stonard, członek rady miasta Norwich, powiedział Eastern Daily Press: "Absolutnie potępiam ten odrażający plakat. Ktokolwiek to tam napisał, popełnił przestępstwo nienawiści".

