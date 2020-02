Rośnie liczba ofiar koronawirusa. Najnowsze dane

Co najmniej 259 osób zmarło w Chinach w wyniku zarażenia koronawirusem, a liczba zakażonych wzrosła do 11 791 - poinformowała w sobotę w Pekinie chińska komisja zdrowia. W samej prowincji Hubei, będącej centrum rozprzestrzeniania się wirusa, zmarło w piątek kolejnych 45 osób, a 1347 zostało zainfekowanych. W sumie w tym regionie zakażonych jest ponad już 7 tysięcy osób.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

Coronavirus cases:



- China

- US

- France

- Japan

- South Korea

- Taiwan

- Singapore

- Thailand

- Australia

- Nepal

- Vietnam

- Hong Kong

- Macau

- Malaysia

- Canada

- Cambodia

- Sri Lanka

- Germany

- UAE

- India

- Philippines

- Finland

- UK

- Sweden

- Italy

- Russia

- Spain — The Spectator Index (@spectatorindex) January 31, 2020

Stan zagrożenia zdrowia publicznego. WHO podała wytyczne dla państw



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

ZOBACZ: LOT zawiesza połączenia z Chinami. Do Pekinu poleci jeszcze jeden samolot

W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV.

Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.

Podobną decyzję, co WHO, podjęły w piątek Stany Zjednoczone. Oznacza, że obcokrajowcy, którzy mogą stanowić potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa, nie będą tymczasowo wpuszczani na terytorium USA.

ZOBACZ: USA ogłosiły stan zagrożenia zdrowia publicznego. Epidemię koronawirusa odczuła też giełda

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl