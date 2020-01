Do Polski zmierza pociąg towarowy z Chin. 50 kontenerów i długi na kilometr

Do Polski zmierza pociąg towarowy - ma blisko kilometr długości - który wiezie m.in. części i urządzenia. - Bardzo poważnie traktujemy sprawę kontroli fito-sanitarnej. Nasze służby i służby celne są do tego odpowiednio przygotowane - zapewniła polsatnews.pl Agnieszka Hałasa, rzeczniczka PKP LHS, odnosząc się do zagrożenia koronawirusem. Pociąg pokona trasę ok. 9,5 tys. km.