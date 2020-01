Samolot z Wuhan wylądował w Wielkiej Brytanii. Pasażerów czeka długa kwarantanna

Na pokładzie Boeinga 747-4H6 znajdowało się 83 Brytyjczyków oraz 27 obywateli innych europejskich narodowości. Najprawdopodobniej nie było wśród nich Polaków.

Brytyjczycy trafią do tamtejszych placówek służby zdrowia, gdzie będą poddani 14-dniowej kwarantannie.

The Wamos Air flight carrying European citizens from Wuhan has begun its descent into Brize Norton. https://t.co/lD3Nm9E4h4 #Coronavirus pic.twitter.com/xrH0aSIzY7 — Flightradar24 (@flightradar24) January 31, 2020

WIDEO: Lądowanie samolotu z Wuhan w Wielkiej Brytanii

Ewakuacja Polaków w najbliższych dniach

Transport Polaków z Wuhan wciąż jest przygotowywany (obecnie powrót zadeklarowało 31 osób) i nastąpi w ciągu najbliższych dni. Jak tłumaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska Polacy najpierw przylecą do Francji, a następnie do ojczyzny, gdzie trafią do ośrodka przygotowywanego na ich przyjęcie.

Kraska zapewnił, że służby przygotowują się na przybycie tej grupy Polaków.

- Transport się odbędzie do ośrodka, który jest obecnie przygotowywany na przyjęcie tych pacjentów - powiedział. Wiceszef MZ nie ujawnił, o którą placówkę chodzi.

Również w piątek PLL LOT zdecydował o zawieszeniu wszystkich lotów z Polski do Pekinu. Samoloty narodowego przewoźnika nie będą tam latać od 31 stycznia do 9 lutego.

Blisko 10 tys. zakażeń

Z informacji podanych w piątek przez chińską państwową komisję zdrowia, wirus zabił w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie.

U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Większość zgonów odnotowano w prowincji Hubei. Władze objęły kwarantanną 11-milionowy Wuhan i wiele innych miast w prowincji, zamykając drogi, wstrzymując transport publiczny i zakazując ludziom przemieszczanie się.

