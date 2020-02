Kraków: podejrzenie zakażenia koronawirusem. Mężczyzna wrócił z Chin

W piątek na oddział zakaźny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie trafił pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Przewieziono go z Olkusza, gdzie do tamtejszego Nowego Szpitala trafił z wysoką gorączką i silnym kaszlem. Mężczyzna niedawno wrócił z Chin.

- W chwili obecnej pacjent przebywa w izolatce, zgodnie ze wszystkimi procedurami. Trwają badania mające na celu wykluczenie lub potwierdzenie obecności u niego koronawirusa - powiedziała Maria Włodkowska, rzeczniczka krakowskiego szpitala.

Potwierdziła też podawane wcześniej informacje, że pacjent przyjechał z Chin, jednak nie z Wuhan, czyli miasta, gdzie wybuchła epidemia wywołana koronawirusem.

Olkuski SOR już funkcjonuje

W piątek wieczorem "Kurier Olkuski" podał, że po przywiezieniu pacjenta zamknięty został SOR przy Nowym Szpitalu. Oddział funkcjonuje już normalnie, o czym informował m.in. starosta powiatu olkuskiego Bogumił Sobczyk.

"Ze względu na zgłaszane przez mężczyznę dolegliwości, w celu wykluczenia podejrzenia zarażeniem nowym koronawirusem, został on przewieziony do obserwacji i diagnostyki do specjalistycznej jednostki. Olkuski SOR funkcjonuje już jak dotychczas - napisał Sobczyk na Facebooku.

Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz medycznymi i zaapelował o zachowanie spokoju.





Wirus z Wuhan rozprzestrzenia się po świecie



Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się też do około 25 krajów świata.

WHO ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV.

Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.

