Chiny oskarżane o zakłamywanie liczby ofiar. "Niezidentyfikowane ciała w krematoriach"

Yang powołał się na relację chińskiego serwisu Initium Media z siedzibą w Hong Kongu. "Ich dziennikarze przeprowadzili wywiady z osobami pracującymi w lokalnych krematoriach. Rozmówcy potwierdzili, że wiele zwłok zostało wysłanych do nich ze szpitali, bez przeprowadzenia wymaganej identyfikacji. Oznacza to, że ci pacjenci nie są uwzględniani w oficjalnych statystykach" - napisał dziennikarz.

Liczne zgony poza oficjalną statystyką

Reporter uznał, że potwierdzona liczba ofiar (gdy pisał wiadomość, wynosiła 133 osoby) wydaje się "zdecydowanie zbyt niska".

