Samolot zrzucił paliwo na bawiące się dzieci

Na filmach zamieszczonych w sieci widać, jak samolot zrzuca dwie smugi paliwa. W wyniku tego lekko ucierpiało 17 dzieci i 9 osób dorosłych - podała miejscowa straż pożarna.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp