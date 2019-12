Rozwiązanie na stare piece - ekologiczne paliwo. Mieszkańcy Jasienicy przetestują sorbent

- Kiedy pali się węglem, to jak się go rozpala, wydobywa się czarny dym. Jeżeli jednak doda się do węgla tego proszku, to dym jest ładny - tak o sorbencie mówi sołtys Jasienicy Bronisław Szalbot. Proszek pozwala lepiej dopalić węgiel w palenisku. Dzięki temu podczas spalania powstaje mniej sadzy i popiołu.

Rozwiązanie ma wpłynąć korzystnie na powietrze w gminie, a tym samym - na zdrowie mieszkańców.

- Jeżeli mieszkańcy naszej gminy przetestują i stwierdzą, że rzeczywiście będą mniej zatruwać środowisko, to każdy z nas powinien być tym zainteresowany - zapewnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

Przez smog co roku umiera 47 tys. osób

Reporterka "Wydarzeń" Olga Owczarek podkreśla jednak, że jest to działanie doraźne. Docelowo będzie trzeba wymienić stare "kopciuchy" na nowe piece ekologiczne, albo podłączyć mieszkańców do sieci ciepłowniczej. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasz Bednarek zapewnia, że samorządy pomogą w przeprowadzeniu zmian.

- Finansujemy w zasadzie wszystkie typy tych ekologicznych źródeł ciepła, zarówno pompy ciepła i pompy gazowe - zapewnił Bednarek.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.

