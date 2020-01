Byli policjanci skazani ws. Stachowiaka przerywają milczenie. Obciążają kolegę

Trzech policjantów skazanych za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, który zmarł na komisariacie we Wrocławiu, obciąża kolegę. Ich zdaniem, czwarty funkcjonariusz przekroczył uprawnienia, używając paralizatora. Według nowej opinii lekarzy Stachowiak miał złamaną chrząstkę krtani, co mogło być jedną z przyczyn śmierci. W środę rusza apelacja ws. śmierci Stachowiaka.

Reporter Polsat News Piotr Kaszuwara dotarł do byłych policjantów skazanych w procesie dotyczącym okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Przez cztery ostatnie lata żaden z mundurowych, którzy zasiedli na ławie oskarżonych nie zdecydował się na rozmowę z mediami. Polsat News dotarł do trzech z czterech z nich, którzy zgodzili się na rozmowę.

"Nie wykonywał poleceń. Trzymało go sześciu policjantów"

Przed kamerą Polsat News byli funkcjonariusze opowiedzieli po kolei, co ich zdaniem działo się 15 maja 2016 roku w komisariacie przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu.

- Byli policjanci poinformowali o zmianie adwokatów. Teraz reprezentować ich będą bardzo znane nazwiska, wśród nich m.in. dziekan Izby Adwokackiej we Wrocławiu, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i były wiceminister sprawiedliwości - ustalił reporter Polsat News Piotr Kaszuwara.

W ubiegłym roku sąd uznał ich winnymi torturowania zatrzymanego, a także niezgodnego z zasadami użycia paralizatora. Mieli działać wspólnie i w porozumieniu, za co zostali nieprawomocnie skazani na kary bezwzględnego więzienia.

Paweł P., Adam W. i Paweł G. dysponują m.in. nową opinią biegłych. Wszyscy trzej sugerują, że przekroczenia uprawnień i niezgodnego z regulaminem wykorzystania paralizatora miał się dopuścić czwarty funkcjonariusz - Łukasz R. Ten ostatni nie zgodził się na rozmowę z Polsat News.

Prokuratura z Poznania nie dopatrzyła się do tej pory związku pomiędzy interwencją policjantów a śmiercią 25-latka.

Policjanci przyznają, że dobrze pamiętają przebieg wydarzeń.

Sąd: policjanci winni. "Widzieli wijącego się z bólu Stachowiaka"

W czerwcu 2019 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał czterech byłych policjantów, którzy w dniu śmierci Stachowiaka, pełnili służbę, jako funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto na kary od 2 do 2,5 roku więzienia. Łukasz R., Paweł G., Paweł P. oraz Adam W. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności.

Prokuratura stwierdziła jednak, że "wyczerpująco zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy nie daje podstaw do skierowania aktu oskarżenia w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora S."

Najwyższą karę - 2,5 roku wiezienia - sąd orzekł dla Łukasza R., który miał użyć trzykrotnie paralizatora wobec Stachowiaka.

Sędzia Krzysztof Korzeniewski, uzasadniając wydany w piątek wyrok, podkreślił, że "nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że oskarżeni zdawali sobie sprawę z cierpień, jakich doznawał zatrzymany Igor Stachowiak". - Godzili się na zadawanie tych cierpień - podkreślił.

Dodał, że policjanci widzieli "wijącego się z bólu Igora Stachowiaka, a pomimo to po raz kolejny i kolejny ten ból mu zadawali przy użyciu urządzenia taser".

Zatrzymany na rynku, zmarł w komisariacie

Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 r. po zatrzymaniu i przewiezieniu na komisariat policji Wrocław Stare Miasto.

Według pierwszej opinii lekarzy, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Tę samą przyczynę biegli medycy sądowi potwierdzili przed sądem.

Zeznali także, że Stachowiak był pod wpływem narkotyków i został kilkakrotnie rażony paralizatorem, a te czynniki w połączeniu doprowadzić miały do niewydolności.

Ujawnienie okoliczności śmierci Igora Stachowiaka wywołało we Wrocławiu zamieszki. Sąd skazał na kary od sześciu miesięcy w zawieszeniu do 1,5 roku czynnego więzienia 24 osoby oskarżone o udział w rozruchach po śmierci Igora Stachowiaka. W maju 2016 roku tłum otoczył komisariat przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu. Niektóre z osób zaatakowały policjantów.

hlk/ml/ Polsat News, polsatnews.pl