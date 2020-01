Nowy bilans ofiar koronawirusa. Zakażeń przybywa lawinowo

Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Tajlandii wykryto w niedzielę trzy nowe przypadki a po jednym na Tajwanie, w Singapurze, Korei Południowej i Kanadzie.

W Stanach Zjednoczonych potwierdzone przypadki zachorowań zarejestrowano w stanie Waszyngton, Chicago, południowej Kalifornii i w Arizonie.

Serwis "The Spectator Index" opublikował na Twitterze mapę państw, które zgłosiły, że na ich terytorium jest przynajmniej jedna osoba zakażona koronawirusem.

