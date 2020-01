Chiny: przez koronawirusa Pekin odwołuje publiczne imprezy z okazji Nowego Roku

Noworoczne uroczystości w całym kraju rozpoczęły się już w piątek i będą trwać przez dwa tygodnie. Zwykle towarzyszą im podróże setek milionów ludzi, którzy pierwszy tydzień nowego roku mają wolny od pracy i wykorzystują ten czas na odwiedzenie rodziny i znajomych w różnych częściach kraju.

Władze ograniczają noworoczne podróże

Atak nowego koronawirusa w ostatnich tygodniach spowodował jednak, że władze Chin chcą w jak największym stopniu ograniczyć przemieszczanie się ludzi oraz tworzenie skupisk, sprzyjających przenoszeniu wirusa.

Dlatego władze w Pekinie podjęły decyzję o odwołaniu głównych uroczystości w stolicy, a krajowy przewoźnik kolejowy poinformował o zwrocie pieniędzy za bilety osobom, które chciały tam przyjechać, aby witać nowy rok.

Jest to najważniejsze święto publiczne i prywatne

Nowy Rok jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym. Jest obchodzony podczas drugiego nowiu po przesileniu zimowym.

Chińczycy spędzają ten okres najpierw w domu i w gronie rodzinnym, a następnie wspólnie świętują na ulicach miast, gdzie przy muzyce, oglądając pokazy fajerwerków, przy wtórze wybuchających petard uczestniczą w tradycyjnych tańcach lwów - tradycyjnym chińskim widowisku.

Wcześniej w czwartek władze miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie pod koniec grudnia wybuchła epidemia nowego koronawirusa, czasowo wstrzymały komunikację miejską. Zablokowany został transport łączący miasto Wuhan z pozostałą częścią kraju. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta, a podróżnym, aby je omijali.

Rok szczura w cieniu koronawirusa

W tym roku pierwszym dniem chińskiego Księżycowego Nowego Roku (nazywanego też Świętem Wiosny) będzie sobota. Rok 2020 będzie przebiegał pod znakiem szczura, który jest pierwszym zwierzęciem starego chińskiego zodiaku. Osoby urodzone pod tym znakiem są uznawane za bystre i inteligentne. Cechuje je pozytywne podejście do życia.

Znak ten jest łączony z pieniędzmi. O szczurach, które gryzą coś w nocy, Chińczycy mieli bowiem mawiać, że "liczą pieniądze''. Według chińskich wierzeń w domu, w którym pojawiały się szczury, niebawem zjawiać miały się również koty, które miały miały chronić rodzinę przed popadnięciem w biedę.

Świętowanie Chińskiego Nowego Roku trwa 15 dni, każdy z nich ma swoje znaczenie. Dzień pierwszy jest dedykowany powitaniu bóstw niebios i ziemi. Piątego dnia pod żadnym pozorem nie można odwiedzać przyjaciół i przyjmować w domach gości, ponieważ może to przynieść nieszczęście. Co ciekawe, siódmego dnia wszyscy Chińczycy obchodzą rytualnie urodziny.

W pierwszych dniach nowego roku Chińczycy na swoich drzwiach umieszczają słowa "Fu dao le", co oznacza "Przybyło szczęścia''. Jedną z tradycji jest również obdarowywanie dzieci pieniędzmi w czerwonych kopertach. Na stole nie może z kolei zabraknąć ryb i pierogów.

Poza Chinami, święto jest też obchodzone m.in. w: Tajlandii, Wietnamie, Indonezji, Korei Południowej oraz Singapurze.

Wielkie miasta przeżywają paraliż

Poczynając od czwartku rano czasu lokalnego w 11-milionowym Wuhan wstrzymane zostały wszystkie loty. Zatrzymano także pociągi pasażerskie łączące Wuhan z resztą kraju. Nie kursują też autobusy miejskie, metro i promy pasażerskie.

Podobną blokadę ogłosiło sąsiednie miasto Huanggang, które liczy około 7 mln mieszkańców, a kilka innych wprowadziło ograniczenia w ruchu pasażerskim.

ZOBACZ: Koronawirus z Wuhan - przerażające nagrania. "Ludzie mdleją na ulicach"

W czwartek chińska telewizja publiczna poinformowała o 634 przypadkach zarażenia nowym koronawirusem. Dotychczas 17 osób zmarło. Poza Chinami po jednym przypadku nowego koronawirusa wykryto w: Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, USA i Arabii Saudyjskie.,Dwa przypadki odnotowano w Wietnamie. Podejrzenie zarażenia zostało zgłoszone także w Meksyku.

On the Chinese new year's eve, China military airforce use aircraft to fly 150 more medical personnels to frontline wuhan to help with the virus situation.They could have been at home with their families for holiday.Hope everyone return safe and more lives being saved. 🙏 #Wuhan pic.twitter.com/idmhkavOE7