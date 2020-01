Pasażerowie wylądują w specjalnej części lotniska. W obawie przed koronawirusem

Choć zagrożenie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii jest nadal niewielkie, Heathrow jest najbardziej ruchliwym lotniskiem w Europie i dlatego władze postanowiły podjąć kroki zapobiegawcze. Każdego dnia w tym porcie lotniczym obsługiwanych jest ponad 200 tys. pasażerów, a w środę na Heathrow przylatuje 17 lotów z Chin.

Odosobniona część terminalu

Nowe środki dotyczące przylotów będą miały zastosowanie tylko do lotów z chińskiego miasta Wuhan do Londynu Heathrow - poinformowała stacja BBC. Według strony internetowej Heathrow w środę ma wylądować jeden samolot z Wuhan - o godzinie 18.30 czasu londyńskiego. Wyląduje on na odosobnionej części terminalu 4.

- Ma to na celu zapewnienie, że przy przylotach bezpośrednio na Heathrow będzie osobny obszar dla osób, które mają przybyć (z dotkniętych obszarów) - powiedział Shapps.

