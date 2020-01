Rusza Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie [TRANSMISJA]

Forum "Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem", organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, odbywa się pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina i to on jako pierwszy zabierze na nim głos.

ZOBACZ: "Jest mi bardzo przykro". Dyrektor Yad Vashem o nieobecności prezydenta Dudy w Jerozolimie

Następnie przewidziano wystąpienia izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu oraz prezesa Fundacji Światowego Forum Holokaustu i Europejskiego Kongresu Żydów (EJC), oligarchy związanego z Kremlem Wiaczesława Mosze Kantora, który finansuje to wydarzenie.

Putin, Pence, Macron, Steinmeier

Zamysł organizatorów był - jak tłumaczyli - taki, aby podczas forum głos zabrało czterech przywódców reprezentujących zwycięskie kraje alianckie II wojny światowej i przywódca państwa sprawcy. I tak w kolejności wystąpią: prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron i następca brytyjskiego tronu książę Karol oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, prezydent Rosji Władimir Putin od organizatorów otrzymał 5 minut czasu na swoje wystąpienie.

Oprócz nich głos zabierze również ocalały z Holokaustu prezes Rady Yad Vashem rabin Israel Meir Lau i dyrektor Yad Vashem Awner Szalew.

Dyrektor Yad Vashem wyraził żal z powodu nieobecności polskiego prezydenta.

V Światowego Forum Holokaustu odbędzie się w Instytucie Yad Vashem, Światowym Centrum Pamięci o Holokauście. Instytut jest współorganizatorem wydarzenia. Organizowane jest ono przez Fundację World Holocaust Forum.

"Nie mam wątpliwości, że Światowe Forum Holokaustu to próba stworzenia przeciwwagi dla uroczystości w muzeum Auschwitz - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do swojej nieobecności. Zapytany, co chciał powiedzieć w Jerozolimie, odparł, że prawdę oraz oddać hołd ofiarom. Prezydent wystosował też opublikowany w światowych mediach list otwarty, wzywając by pamięć o Zagładzie nigdy nie umarła.

ZOBACZ: "Moja nieobecność w Jerozolimie to protest". Prezydent wyjawił, o czym chciał mówić w Izraelu

"Jest mi bardzo przykro"

- Jest mi bardzo przykro, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie przyjeżdżać na V Światowe Forum Holokaustu - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Yad Vashem w Jerozolimie dyrektor tego instytutu Awner Szalew.

- Doszło do niezrozumienia celów, które przyświecają temu wydarzeniu w Yad Vashem w Jerozolimie – dodał.

Dyrektor Yad Vashem podkreślił również, że Instytut ma "zwykle dobre relacje z wszelkimi organizacjami w Polsce i powinniśmy kontynuować to w przyszłości".

ZOBACZ: 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Jerozolimie. Prezydent Duda nie leci do Izraela

Wspólnie z obecnym na konferencji prasowej Mosze Kantorem, przewodniczącym Fundacji Światowe Forum Holokaustu, życzyli prezydentowi Dudzie powodzenia w organizacji w Polsce 27 stycznia obchodów wyzwolenia Auschwitz.

WIDEO - Buldożerami po porsche i lamborghini. Auta warte 5,5 mln dolarów zniszczone na oczach prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/grz/ Polsat News PAP