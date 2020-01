Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie

V Światowego Forum Holokaustu odbędzie się w Instytucie Yad Vashem, Światowym Centrum Pamięci o Holokauście. Yad Vashem jest jednak tylko współorganizatorem wydarzenia. Organizowane jest ono przez Fundację World Holocaust Forum, kierowaną przez dr Mosze Kantora, pod patronatem Prezydenta Izraela, Reuvena "Ruvi" Rivlina.

"Chciałem oddać hołd tym, którzy zginęli"

Główne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz odbędą się 27 stycznia w Polsce w muzeum Auschwitz. Udział w obchodach potwierdziły 54 delegacje państwowe i reprezentujące organizacje międzynarodowe.

Prezydent Andrzej Duda zapytany, co chciał powiedzieć podczas Forum w Jerozolimie, odpowiedział, że prawdę. - Chciałem oddać hołd tym, którzy zginęli, przede wszystkim mówiąc o tym, że spośród 6 mln Żydów, którzy zginęli w Holokauście zamordowani przez Niemcy hitlerowskie, 3 mln to byli polscy obywatele. Więc połowa z tych wszystkich zamordowanych to byli obywatele tamtej II Rzeczpospolitej, która została zniszczona przez rozpoczęcie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy, do których dołączyła później na mocy paktu Stalin-Hitler sowiecka Rosja. I że Niemcy zbudowali obozy koncentracyjne na ziemiach, które zabrali Polakom i w tych obozach mordowali Żydów z całej Europy (...) Taka jest prawda o zagładzie - powiedział.

Dodał, że podczas uroczystości w Auschwitz będzie mówił o tym samym, z tą różnicą, że będą tam obecni ci, którzy ocaleli. - To jest niezwykle ważne, bo to jest 75. rocznica wyzwolenia obozu, są to osoby, które są w wieku bardzo zaawansowanym. Kto wie, może ostatni raz staną z nami w takiej liczbie w tym straszliwym miejscu i oddadzą hołd tym, którzy zostali pomordowani. Przede wszystkim będą wielkim świadectwem (...) Ta ich obecność ma ogromne, fundamentalne znaczenie i oni są najważniejsi. Nie przywódcy państw, którzy przyjadą, choć oczywiście też są bardzo ważni, i wszyscy inni, którzy przybędą oddać hołd, ale najważniejsi są ci ocalali, bo oni są strażnikami pamięci - mówił.

"Protest" prezydenta

Podkreślił, że uroczystości w Polsce są faktycznymi obchodami przypadającego na 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Swoją decyzję, by nie jechać do Jerozolimy, określił jako protest.

Prezydent zwrócił też uwagę na rolę mówienia prawdy o Holokauście, m.in. w zagranicznych mediach, i dotarcia z tym przekazem do wszystkich, którzy mogli zostać wprowadzeni w błąd przez propagandę rosyjską. - Zależy nam na wszystkich, którzy przez fałszywe oskarżania Polaków i przeinaczanie historii, pisanie jej de facto na nowo, przede wszystkim przez przedstawicieli władz Rosji na czele z Putinem, mogli zostać potencjalnie wprowadzeni w błąd. Dlatego i ja, i premier udzieliliśmy szeregu wywiadów w różnych mediach na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, żeby była przeciwwaga dla rosyjskiej propagandy - stwierdził.

Zaznaczył też, że Mosze Kantor, współorganizator Forum Holokaustu w Jerozolimie, jest rosyjskim biznesmenem narodowości żydowskiej i znanym współpracownikiem Putina. - Nie mam żadnych wątpliwości, że (forum) to próba stworzenia pewnej przeciwwagi dla uroczystości, które mają mieć miejsce na terenie niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, uroczystości, które wspierają polskie władze. Tu jest niewątpliwy polityczny podtekst, de facto jest próba przeniesienia obchodów pamięci ofiar Holokaustu do Jerozolimy, gdzie mówi się głośno, że najważniejszym gościem jest Władimir Putin - powiedział prezydent.

Dodał, że nie wie, co będzie się działo w Jerozolimie. - Jeśli będzie problem, to będę musiał porozmawiać na ten temat z prezydentem Izraela, bo moim obowiązkiem jest bronić interesów Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentować interesy moich rodaków - oświadczył

pgo/ PAP