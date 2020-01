Morawiecki: jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji w sprawie atomu

Podczas trzeciej sesji rozmów z przedsiębiorcami, zorganizowanej przez PAIH i poświęconej energetyce szef polskiego rządu podkreślał, że Polska ma "nietypowy mix energetyczny", ale traktuje go jako szansę. Ocenił, że Polska może przeskoczyć pewne etapy rozwoju, inwestując np. w elektromobilność.

- W energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu, energetyki atomowej. Wiemy, że Japonia jest najbardziej zaawansowanym na świecie państwem w zakresie konwersji energii z węgla na gaz - być może to jest technologia, w obszarze której będziemy współpracować z Japonią - mówił szef polskiego rządu.

"Polska i Japonia stoją przed ogromną szansą"

Natomiast minister klimatu Michał Kurtyka podkreślał bliskie rozumienie wyzwań energetycznych przez Polskę i Japonię. Kurtyka stwierdził, że bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku będzie oparte nie tylko na dostępie do surowców, ale też na dostępie do opłacalnych technologii.

- Polska i Japonia wspólnie stoją przed ogromną szansą, ale również przed realizacją naszych zobowiązań międzynarodowych w redukcji emisji i to może doprowadzić nie tylko do powstania nowej przestrzeni inwestycyjnej, nowej współpracy badawczej, ale wręcz strategicznej współpracy pomiędzy Polską a Japonią - mówił Kurtyka.

Zapewnienia o pogłębianiu relacji

Minister gospodarki, przemysłu i handlu Japonii Hiroshi Kajiyama podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby pogłębić związki Polski i Japonii. Jako jeden z obszarów możliwej współpracy wymieniał właśnie energetykę i wyraził nadzieję, że technologia zgazowania węgla przyczyni się do wykorzystania w Polsce węgla w sposób przyjazny dla środowiska. Zaznaczył, że Japonia wspiera także rozwój energetyki jądrowej m.in. przez prowadzenie szkoleń w Polsce.

- Mam nadzieję, że japońska technologia i wiedza zostaną wykorzystane w polskiej energetyce jądrowej - mówił.

Toshiba inwestuje w Polsce

Po pierwszej sesji PAIH poinformował w komunikacie, że Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy w Europie zakład produkcyjno-dystrybucyjny jeszcze w 2020 r., a koszt jego wybudowania ma przekroczyć 100 mln zł.

- W 2020 r. Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny. Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 mln zł, a ogłoszenie decyzji inwestora odbyło się we wtorek podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio - poinformował PAIH.

Inwestycja - jak dodał PAIH - będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

W Gnieźnie zarówno dystrybucja, jak i produkcja

Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Jak podkreślił PAIH, który wspierał realizację projektu, zakład pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do dwóch trzecich, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie.

Prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska podkreślała, że PAIH udzieliła Toshibie doradztwa w procesie decyzyjnym.

- Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy dystrybucyjno-produkcyjnej zadecydował m.in. wysoki potencjał polskich pracowników i dogodny dostęp do rynków zbytu - mówiła Ciurzyńska.

"Przyciągniemy do Polski inwestycje w wysokości 5-7 mld zł"

- Cieszę się bardzo, że japońscy inwestorzy, również ci, którzy mają do zaoferowania zaawansowaną technologię, interesują się Polską. Są to technologie, których bardzo potrzebujemy w zakresie elektromobilności, są to wysokie zaawansowane technologie w zakresie budowy infrastruktury, CPK i energetyki. Mogę powiedzieć po tych dzisiejszych rozmowach, że przyciągniemy do Polski kolejne inwestycje w wysokości 5-7 mld zł; dodatkowe tysiące miejsc pracy - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że we wtorek wieczorem będzie rozmawiał z premierem Japonii Shinzo Abe, a tematem rozmowy będzie m.in. współpraca w zakresie technologii nuklearnych oraz czystego spalania węgla. - Japonia traktuje Polskę jako jednego ze swoich kluczowych partnerów w UE - stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki akcentował, że Polska i Japonia mogą współpracować ze sobą także na polu politycznym, zapewniając obniżenie napięć geopolitycznych w regionie.

- Mamy wspólnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczony, główny gwarant pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Łączy nas biznes, łączą nas inwestycje, gospodarka, ale łączy nas również geopolityka - powiedział premier.

"Wierzę, że to wzajemna wymiana handlowa"

Podkreślał podczas spotkania dotyczącego inwestycji, że Polska to jedyny obok Chin kraj, który od 30 lat rozwija się bez recesji i zapewniał japońskich przedsiębiorców, że Polska stwarza dla nich dobre warunki do inwestowania.

- Chciałbym stanąć tutaj kiedyś z polskimi inwestorami i dziękować im za wielkie inwestycje w Japonii, ale wierzę też w to, że wzajemna wymiana handlowa i inwestycje wzajemne są krokiem w kierunku wymiany doświadczeń, wzajemnego zapładniania się myślami, technologiami. Japonię i japońskie firmy traktujemy jako znakomitego partnera w drodze do szybkiego rozwoju wysokich technologii - powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki przekonywał też, że polska gospodarka jest stabilna, a infrastruktura jest wciąż ulepszana.

- Chcemy się wsłuchać w głos inwestorów: czego Państwo potrzebujecie, w które kierunki akademickie, uniwersyteckie trzeba inwestować po to, żebyście mieli jak najlepszych partnerów, inżynierów, techników, project managerów, po prostu dobrych pracowników - mówił premier.

- Polska i Japonia to partnerzy strategiczni - wskazał premier. Zadeklarował, że będzie chciał to potwierdzić podczas wtorkowych rozmów z premierem Japonii Shinzo Abe.

