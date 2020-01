"Rekordowa nadwyżka w handlu zagranicznym". Premier publikuje wyniki

"To wielki sukces naszych przedsiębiorców - wynik ciężkiej pracy, kreatywności i braku kompleksów w rywalizacji o zagraniczne rynki" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, publikując wyniki nadwyżki w handlu zagranicznym za ubiegły rok. 3,2 mld euro osiągnięte w listopadzie 2019, to - według szefa rządu - najlepszy wynik w historii Polski.

"Mamy to! Tak, mamy największą nadwyżkę w handlu zagranicznym w historii! To zasługa przede wszystkim pracowitości i zaradności Polaków i nasz wspólny sukces" - poinformował premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Szef rządu dołączył grafikę przedstawiającą rekordowe wyniki polskiej gospodarki.

"Kapitał ma narodowość"

Wspomniane 3,2 mld euro to nie jedyny sukces polskiej gospodarki. Nadwyżka w handlu towarowym we wrześniu 2019 wyniosła 830 mln euro. Jak podano, jest ona największa od, co najmniej, 2004 roku.

Rekordem okazało się również dodatnie saldo wymiany zagranicznej usług w listopadzie, które wyniosło 2,33 mld euro.

Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że jego rząd "będzie robić wszystko, by rok 2020 był jeszcze lepszy, a polskie firmy kreatywnością, ciężką pracą i brakiem kompleksów zdobywały zagraniczne rynki".

"Jak wspominałem wielokrotnie - kapitał ma narodowość. Postarajmy się, by była to narodowość polska!" - zakończył.

