Dzień Babci i Dzień Dziadka. Czego życzą sobie z okazji swoich świąt?

- Mam wnuki przy sobie i to jest najważniejsze. A największym problemem dzisiejszych dziadków jest samotność - powiedziała Polsat News jedna z babć, które 21 stycznia obchodzą swoje święto. Dzień później miłe słowa od najmłodszych usłyszą również dziadkowie. Reporterzy Polsat News zapytali seniorów, czego życzyliby sobie z okazji swoich świąt.

W polskim społeczeństwie systematycznie przybywa najstarszych osób - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wiele z nich zostało już babciami lub dziadkami.

Ile babć i dziadków jest wśród Polaków?

W 1980 roku osób 60-letnich lub starszych było ok. 4,7 mln. Dziesięć lat później ich liczba zwiększyła się do ponad 5,6 mln.



W 2000 roku liczebność grona seniorów GUS oszacował na 6,3 mln, a w 2010 r. na 7,4 mln osób. Trzy lata temu sześćdziesięciolatków i starszych było nieco ponad 9 mln, a w ciągu kolejnego roku liczba ta wzrosła o ok. pół miliona.

W tym samym czasie liczba ludności Polski zwiększyła się z ok. 35 mln osób w 1980 r. do ponad 38,6 mln osób w 2005 roku. Później zaczęła spadać, by w 2010 osiągnąć 38,5 mln, a w 2018 roku 38,4 mln ludzi.

Czego życzą sobie dziadkowie? Często mówią o wnukach i... problemach

W kurczącym się społeczeństwie seniorów jest coraz więcej. Wielu z nich może cieszyć się z posiadania wnuków. Reporterzy Polsat News zapytali więc, czego życzyliby sobie z okazji swojego święta.

- Ja się tylko o zdrowie modlę, więcej mi niczego nie trzeba - powiedziała pani Jolanta. Z kolei pan Andrzej zapewnił, że "jest szczęśliwy, bo ma wnuka i wnuczkę". - Można powiedzieć, że dbają o mnie - powiedział.

Zdaniem pani Łucji, polskie babcie są szczęśliwe "tylko trochę". - Opieka nad wnukami jest obowiązkiem, a nie przyjemnością, jak się przyjęło. Za mało jest też miejsc, gdzie babcia spędzi czas z wnukami, nie martwiąc się, ile to będzie kosztowało - mówiła.

Na inny problem zwróciła uwagę pani Anna. - Dziadkowie często nie mieszkają z wnukami, którymi opiekują się obcy ludzie. A oni nie zawsze mają tyle serca, nie kochają tak jak babcia i dziadek. Często kieruje nimi ciąg, by zarobić jakieś pieniądze - uznała.

Takich zmartwień nie ma pani Aleksandra, która "wnuki ma przy sobie i to jest najważniejsze". - A największym problemem dzisiejszych dziadków jest samotność. Takie jest życie, ale należy się z niego cieszyć - powiedziała.

