Włamał się do domu 82-letniej kulturystki. Seniorka... złamała na nim stół

Dochodziła godz. 23 w czwartek. Willie Murphy szykowała się do snu, gdy nagle usłyszała, że ktoś głośno puka do drzwi frontowych.

"Wybrał zdecydowanie zły dom"

- Na zewnątrz stał młody mężczyzna. Mówił do mnie: "jestem chory, jestem chory. Proszę wezwij pogotowie - relacjonowała 82-latka w wywiadzie dla lokalnej stacji WHAM - oddziału ABC. Mężczyzna domagał się, by kobieta wpuściła go do domu.



Seniorka nie straciła zimnej krwi i zamiast na pogotowie, zadzwoniła na policję. Jednak po chwili "chory" z impetem wyważył drzwi frontowe.

- Wybrał zdecydowanie zły dom - skomentowała 82-latka. Kobieta zaczaiła się na włamywacza, a po chwili rzuciła w niego najbliższą rzeczą, którą miała pod ręką - stołem. Pod wpływem uderzenia mebel złamał się w pół, a złodziej upadł na podłogę.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0