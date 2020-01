Kurier nie wydał 92-latce butelki wina. Bo nie mogła udowodnić, że jest pełnoletnia

Gdy Wilkinson próbowała odebrać przesyłkę nie miała ważnego paszportu ani prawa jazdy. W Wielkiej Brytanii nie funkcjonują też obowiązkowe dowody osobiste - system został zlikwidowany na początku 2011 r.

Kurier firmy Amazon tłumaczył kobiecie, że każdy klient, bez względu na wiek, musi okazać dowód tożsamości przy odbieraniu zamówionego alkoholu. Kobieta z kolei odpowiadała, że nie ma wyrobionego paszportu ani prawa jazdy, a innych dokumentów nie ma obecnie pod ręką.

Będą domagali się zwrotu

Dostawca zabrał przesyłkę ze sobą, ale następnego dnia wrócił pod dom seniorki. Tym razem kobieta pokazała mu kartę komunikacji miejskiej, na której widniało jej zdjęcie i data urodzenia. Jednak i w tym przypadku dostawca odmówił wydania przesyłki, tłumacząc to polityką firmy. Karta autobusowa nie widnieje bowiem w wykazie akceptowanych dokumentów tożsamości.

- Nie rozumiem czemu to nie może działać jak w zwykłym supermarkecie, gdzie dowód jest sprawdzany, jeśli rzeczywiście ktoś wygląda na mniej niż 18 lat. Ale moja babcia ma 92 lata i wątpię, by ktokolwiek uważał, że jest za młoda, by pić alkohol - powiedział "The Sun" wnuk kobiety Carl Johnston.

Jonhston dodał, że będzie domagał się zwrotu zapłaconej kwoty i osobiście kupi babci jej wymarzone wino.

bas/ml/ Fox News, The Sun