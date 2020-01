Rok 2019 był najcieplejszym w historii pomiarów w Europie

- Rok 2019 był kolejnym nadzwyczaj gorącym rokiem, w którym w wielu miesiącach odnotowano wysokie temperatury - zaznaczył Carlo Buontempo z programu "Copernicus".

W Europie o 3,2 stopnia Celsjusza okazała się być wyższa temperatura w grudniu od średniej z lat 1981-2010. Globalnie, grudniowa średnia okazała się wyższa o 0,7 stopnia Celsjusza.

Według Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej "Copernicus", temperatura w całym roku 2019 był wyższa o 0,6 stopnia Celsjusza w odniesieniu do średniej w latach 1981-2010.

W porównaniu do 2016 roku, który okazał się być najcieplejszym rokiem na świecie, globalna średnia temperatur w ubiegłym roku była tylko 0,04 stopnia niższa.

