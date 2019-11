Greta Thunberg sprawi, że poczujesz się winny. "How dare you?"

Dziennikarka Haaretz, Allison Kaplan Sommer zamieściła na Twitterze kilka zdjęć z różnych pracowniczych kuchni. Nad jednorazowymi mieszadełkami do kawy czy sztućcami widnieje twarz zaniepokojonej szwedki. "How dare you?" (Jak śmiesz? - red.) - "pyta" Greta.

And in the AP office in Jerusalem, via @PattyNieberg pic.twitter.com/7igt2u8M6I — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 6, 2019

And now - the article https://t.co/vJkXwm8r5O — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 6, 2019

And another (Haaretz, actually- I know, shocking) pic.twitter.com/CeB0wGKSWx — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 5, 2019

Być eko

Akcja ma zachęcić pracowników do dwukrotnego zastanowienia się nad użyciem plastikowych przedmiotów. Podążając za ekologicznymi trendami, coraz więcej firm na całym świecie chce zwrócić uwagę na nadmierne korzystanie z jednorazowych wyrobów, które negatywnie odbija się na kondycji naszej planety.

Zdjęcia Grety Thunberg pojawiły się m.in. w izraelskich biurach Haaretz, Associated Press czy Wix.

Areta Szpura, znana polska ekologiczna aktywistka, pochwaliła na Instagramie nietypowy pomysł. "To jest wspaniale" - pisała.

"Zniszczyliście mi marzenia"

16-letnia aktywistka zasłynęła m.in. przemówieniem wygłoszonym we wrześniu podczas szczytu klimatycznego ONZ. - Jak mogliście? To wszystko jest złe. Ukradliście mi marzenia i dzieciństwo swoimi pustymi słowami - mówiła.

ac/ polsatnews.pl, haaretz.com