Muzycy i aktorzy wspierają Australię. Przekazują miliony dolarów

To nie pierwszy taki gest zespołu Jamesa Hetfielda. Muzycy koncertując po Europie, obdarowali czekami lokalne organizacje charytatywne.

Tym razem za pośrednictwem swojej All Within My Hands Foundation, postanowili wesprzeć organizacje walczące ze skutkami pożarów: NSW Rural Fire Service - ochotniczą straż pożarną zrzeszającą najwięcej na świecie wolontariuszy - oraz Country Fire Authority - społeczną organizację pomagającą chronić mieszkańców Victorii.

Dołączyli Elton John i P!nk

Podobnie postąpił Elton John. Na ostatnim koncercie w Sydney zapowiedział, że na ten cel wpłaci milion dolarów. Australijska publiczność zareagowała gromkimi brawami.

BREAKING: Elton John has closed a concert in Sydney by pledging one million dollars for Australia's bushfire recovery efforts.#australiafire #AustralianWildFires #AustraliaisBurning pic.twitter.com/5u44fF4lfz — Tom Williams (@tom__williams) January 7, 2020

Do grona wspierających walkę z ogniem artystów już na początku stycznia dołączyła amerykańska piosenkarka P!nk.

"Jestem przerażona tym, co aktualnie dzieje się w Australii. Przekazuję 500 tys. dolarów lokalnym oddziałom straży pożarnej, które usuwają skutki pożarów" - napisała na Instagramie.

Pomogli też aktorzy

Chris Hemsworth, australijski aktor telewizyjny i filmowy, również wspomógł batalię z ogniem.

"Wraz z rodziną przekazaliśmy na ten cel milion dolarów. Mam nadzieję, że wy też się dołożycie. Liczy się nawet najmniejsze wsparcie" - zachęcał fanów w social mediach.

Również pochodząca z Australii Nicole Kidman, wraz z mężem Keithem Urbanem, podobnie jak Metallica, wsparli Rural Fire Services. Na ten cel przeznaczyli pół miliona dolarów.

Tragiczne żniwo pożarów

Tegoroczna fala pożarów w Australii rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie i przynosi tragiczne żniwo w skali niespotykanej w poprzednich latach. Na skutek pożarów tysiące osób musiało opuścić swoje domy, a część z nich chroniła się na plażach. W niektórych stanach, w tym w Nowej Południowej Walii, ogłoszono stan wyjątkowy, a władze przeprowadzają przymusową ewakuację ludności, w tym za pomocą należących do wojska okrętów i śmigłowców.

Temperatury w niektórych miejscach, w tym wzdłuż południowego wybrzeża Australii, przekraczały 40 stopni C. W wyniku pożarów zginęła również trudna do zliczenia liczba zwierząt. Na zagrożonych terenach przed supermarketami i stacjami benzynowymi ustawiają się długie kolejki, z półek znikają podstawowe produkty, takie jak chleb i mleko. Ponad 50 tys. ludzi jest pozbawionych prądu, w części miast nie ma dostępu do wody pitnej.

Premier Morrison poinformował w poniedziałek, że władze przeznaczą dodatkowe 2 mld australijskich dolarów (1,4 mld USD) na walkę ze skutkami pożarów. W poniedziałek na części obszarów objętych pożarami spadł deszcz i obniżyły się temperatury. Władze ostrzegają jednak, że pożary odrodzą się, a do czwartku temperatura wzrośnie.

