Metallica przekazała 200 tys. złotych na hospicjum. "Myśleliśmy, że to żart"

Koncert kapeli odbył się 21 sierpnia na Stadionie Narodowym. Metallica sprawiła fanom niespodziankę, przygotowując na ten wieczór specjalne wykonanie "Snu o Warszawie" Czesława Niemena. Razem z muzykami śpiewało blisko 60 tys. osób.

Przed rozpoczęciem występu, Hetfield i pozostali członkowie zespołu spotkali się z przedstawicielami fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Wręczyli im czek na ponad 220 tys. złotych. Zdjęcie umieścili na oficjalnym profilu na Facebooku.

Fundacja od 25 lat opiekuje się dziećmi chorującymi na nowotwór. Jej pracownicy nie wiedzą, dlaczego All Within My Hands Foundation (fundacja założona przez Metallicę - red.) postanowiła obdarować właśnie ich.

"Jesteśmy zaszczyceni"

Gdy dwa miesiące temu, do warszawskiej fundacji odezwali się przedstawiciele All Within My Hands, z zapowiedzią wsparcia od zespołu, nikt nie chciał w to uwierzyć. Myślano, że to żart.

Teraz, gdy emocje opadły, hospicjum wyraziło ogromną wdzięczność amerykańskim muzykom.

"Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie potrzebami nieuleczalnie chorych dzieci, którymi się opiekujemy i za przekazaną pomoc. Jesteśmy zaszczyceni faktem, że znani na całym świecie artyści zainteresowali się naszą pracą i spośród wielu działających w Polsce organizacji non profit, wybrali właśnie Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jako odbiorców swojej pomocy" - czytamy na stronie.

To nie pierwszy taki gest zespołu Jamesa Hetfielda. Muzycy, koncertując po Europie, obdarowują podobnymi czekami inne lokalne organizacje charytatywne.

Podczas wizyty w Pradze postanowili wesprzeć organizację Obědy pro děti, fundującą obiady dzieciom w wieku szkolnym, których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej.

WIDEO - Mróz, łyżwy i… bikini. Łyżwiarski Maraton po Jeziorze Bajkał Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ Polsat News, polsatnews.pl