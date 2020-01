Sobolewski: okrągły stół ws. sądów to próba politycznego grania sytuacją. My robimy swoje

- Nie dostałem zaproszenia na okrągły stół ws. sytuacji w sądownictwie. Jeśli ktoś go zwołuje, widocznie dla tych, które to robią jest on potrzebny. To próba politycznego grania sytuacją w wymiarze sprawiedliwości - mówił w "Graffiti" szef komitetu wykonawczego PiS, poseł Krzysztof Sobolewski.