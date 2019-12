Nazywa się Duda i chce zostać prezydentem Polski

- Jestem gotowa, by stanąć na czele państwa i służyć naszej Rzeczypospolitej Polskiej - mówi Jolanta Duda z Chełma (woj. lubelskie), która chce kandydować na urząd głowy państwa. Pomimo tego, że z polityką miała do tej pory niewiele wspólnego, to w wyścigu o fotel prezydenta o jej kandydaturze robi się coraz głośniej. Wszystko przez znane nazwisko.