Okrągły stół ws. wymiaru sprawiedliwości. Kto weźmie udział?

We wtorek na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL spotkają się przedstawiciele obozu rządzącego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele zawodów prawniczych i stowarzyszeń sędziowskich. W okrągłym stole mają wziąć także udział poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości. - Aby trzecia noga, bardzo istotna dla funkcjonowania polskiego ustroju, przestała kuleć - mówił Zgorzelski.

- Alternatywą dla wojny polsko-polskiej, dla tego konfliktu, który od lat zżera nasze życie publiczne jest dialog, porozumienie, konsensus, okrągły stół. Słowa, które głęboko znajdują się w DNA mojego środowiska politycznego. Dlatego zdecydowałem się zorganizować okrągły stół wokół spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości - podkreślił wicemarszałek Zgorzelski na nagraniu opublikowanym na Facebooku.



Jak dodał, "chcemy rozmawiać, jak wymiar sprawiedliwości uzdrowić". - Nie ma w Polsce chyba nawet jednej grupy społecznej, która powiedziałaby, że w polskich sądach dzieje się dobrze - zwrócił uwagę.

ZOBACZ: "Ws. reformy sądownictwa PiS będzie zachowywać się asertywnie"



- Już ponad 50 proc. Polaków nie ufa sądom. Oznacza to, że co drugi z nas idąc do sądu zastanawia się, czy uzyska tam sprawiedliwość - mówił Zgorzelski.



- Ostatnie blisko pięć lat, które miały służyć naprawie wymiaru sprawiedliwości nie posunęły tych spraw do przodu. Może dlatego, że nie było zgody, porozumienia, pakietu konsensualnego, który chcemy zaproponować, jako efekt tego spotkania - dodał wicemarszałek.

Udało się niemożliwe! Już we wtorek, 7 stycznia spotykamy się przy okrągłym stole wokół spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości. Nasze zadanie: wspólne wypracowanie reformy sądownictwa. Stajemy przed wielką szansą. Nie zmarnujmy jej.https://t.co/Imyk7D2NaV pic.twitter.com/ElVfwmhtPV — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) January 3, 2020

"Sądy bliskie ludziom"



Poinformował, że na jego zaproszenie odpowiedzieli "wybitni przedstawiciele świata nauki, dziekani wydziałów prawa, konstytucjonaliści". - Odpowiedzieli pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, będą przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, stowarzyszeń sędziowskich, ale także, co jest warunkiem niezbędnym, żeby domknąć ten okrągły stół, przedstawiciele władzy, KPRM, ministerstwa sprawiedliwości i Sejmu - wyliczał Zgorzelski.



Jak podkreślił, "liczę, że uda nam się wypracować taki sposób funkcjonowania sądów, bo głównie ustrojem sądów powszechnych będziemy się zajmowali, aby stał się bliski ludziom". - Aby ta trzecia władza, trzecia noga bardzo istotna dla funkcjonowania polskiego ustroju, przestała kuleć - mówił wicemarszałek.

ZOBACZ: Miller: europosłowie SLD złożyli wniosek o dyskusję w PE na temat praworządności w Polsce



"Rzeczpospolita" poinformowała, że wśród tematów ma się znaleźć także funkcjonowanie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Wnioski powstałe po dyskusji ma opracować zespół ekspertów, a następnie zamienić w rozwiązania legislacyjne.

WIDEO - Siostry z sylwestra trafiły na porodówkę. Porody odebrała... trzecia siostra Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl, rp.pl