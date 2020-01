Kraków: nie wpuścił do domu strażników. Teraz stanie przed sądem

Od początku września ubr. w Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Strażnicy reagują na każdy sygnał dotyczący łamania tego zakazu.

W poniedziałek dostali informację o ciemnoszarym dymie z komina i zapachu palącego się drewna unoszącym się nad domem w Dębnikach. Patrol straży miejskiej przyjechał na miejsce, ale nikt nie otwierał drzwi. Po chwili zajechało tam auto, z którego - jak się później okazało - wysiadł właściciel nieruchomości.

"Zaczął krzyczeć i żądać zezwolenia"

- Gdy mężczyzna dowiedział się o powodach wizyty strażników, rzucił tylko: "dziękuję, to wszystko, do widzenia", po czym wsiadł do samochodu z zamiarem wjechania do garażu – przekazała Edyta Ćwiklik ze Straży Miejskiej.

Strażnicy poprosili mężczyznę o okazanie dokumentu tożsamości. Ten odmówił, twierdząc, że nie ma takiego obowiązku. - Mężczyzna zaczął krzyczeć i żądać zezwolenia, na przeprowadzenie kontroli. Po okazaniu mu stosownego upoważnienia stwierdził, że i tak nie wpuści funkcjonariuszy – dodała Ćwiklik.

Strażnicy miejscy skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny.

149 wniosków do sądu

O tym, że nie warto łamać uchwały antysmogowej, przekonał się też w zeszłym tygodniu mieszkaniec krakowskiej Nowej Huty. Mężczyzna pomimo zakazu palił w piecu węglem. Przyszli do niego strażnicy miejscy, więc próbował się ukryć i uciec, a gdy to się nie udało, zaczął wsypywać żarzący się węgiel do wanny wypełnionej wodą. Na nic to ­- i tak został ukarany mandatem.

W pierwszych czterech miesiącach obowiązywania uchwały antysmogowej strażnicy miejscy przeprowadzili w Krakowie 3 319 kontroli palenisk. Ujawnili 205 wykroczeń, pouczyli sześć osób, nałożyli 50 mandatów karnych na kwotę 13 200 zł, przygotowali 149 wniosków do sądu o ukaranie.