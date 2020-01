Słowo Roku 2019. "Klimat", "LGBT", "feminatyw"

Ogólnopolski plebiscyt, którego celem było wyłonienie najważniejszego słowa minionego roku, zorganizował po raz dziewiąty Instytut Języka Polskiego UW we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Języka Polskiego.

W pierwszej dziesiątce pojawiły się jeszcze "smog", "nauczyciel", "wolne sądy", "nienawiść" i "niezawisłość".

- Klimat to nie jest rzeczownik, który się pojawił w roku 2019, to jasne. Nie można powiedzieć, że w ubiegłym roku jego frekwencja wzrosła. To proces, który trwa od kilku lat, ale również kontekst zagraniczny świadczy o tym, że klimat jest słowem niezwykle ważnym - tłumaczył prof. Marek Łaziński z UW.

"Statystycznie to był rok LGBT"

Profesor zwrócił też uwagę, że "mimo że LGBT to akronim, to w 2019 r. jego użycie wzrosło ogromnie". - Czysto statystycznie ubiegły rok, to był rok LGBT - dodał.

Słowo roku wybiera kapituła złożona z językoznawców oraz oddzielnie internauci. Według językoznawców najdokładniej opisuje ono rzeczywistość w minionym roku.

Plebiscyt organizowany jest od 2011 roku w Polsce i od kilkudziesięciu lat w całej Europie i na świecie.



W tym roku niemalże w każdym kraju królowały słowa związane z klimatem, smogiem i hulajnogami.

"Konstytucja"

W 2018 r. najważniejszym słowem okazała się "Konstytucja". Drugie miejsce kapituła przyznała rzeczownikowi "szumidło", a kolejne - "smogowi". Prócz tego wyróżniono słowa: "niepodległość", "klimat", "dzban", "ruch miejski", "protest" i "siatkówka".

W kapitule plebiscytu zasiadają: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

