Nagroda za butelkę. Gdańsk zachęca do "ekologicznej zabawy"

Po raz 13. Rada Miasta Gdańska organizuje sylwestrowy konkurs butelkowy. Każdy, kto od 31 grudnia do 2 stycznia wrzuci do specjalnych pojemników szklane opakowania po napojach, może wygrać np. hulajnogę elektryczną. Część zysku trafi też na cel charytatywny.

W regulaminie konkursu podkreślono, że jego celem jest zachęcenie gdańszczan do "ekologicznej zabawy", która ma propagować ideę selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko naturalne. Akcja ma też poprawić bezpieczeństwo, dzięki ograniczeniu rozbitego szkła w miejscu sylwestrowych imprez.

Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska. Weź udział w tradycyjnej miejskiej zabawie i zawalcz o atrakcyjne nagrody! 💃🎤🎁 https://t.co/6GDLxe7C6y 👈 #gdansk #ilovegdn #sylwester2019 📸 D. Paszliński pic.twitter.com/e522Cwo8vU — Miasto Gdańsk (@gdansk) 28 grudnia 2019

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w dniach od 31 grudnia do 2 stycznia wrzucić do oznakowanych pojemników, stojących w miejscach zabaw miejskich, szklaną butelkę po napoju, który wypito podczas zabawy sylwestrowej i noworocznej. Do butelki należy włożyć karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. W pięciu lokalizacjach sylwestrowych imprez ustawionych będzie łącznie osiem pojemników na odpady szklane.

Wśród uczestników zabawy zostanie wylosowana m.in. hulajnoga elektryczna, soundbar i słuchawki bezprzewodowe. Rozdanie nagród odbędzie się 9 stycznia 2019 r. w Nowym Ratuszu, będącym siedzibą RMG.

Pomoc fundacji

Jak co roku sylwestrowy konkurs butelkowy będzie miał także charakter charytatywny. Zakład Utylizacyjny, który wraz ze spółką Gdańskie Usługi Komunalne jest operatorem konkursu, przekaże 2020 groszy za każde pięć kilogramów szklanych opakowań zebranych w czasie trwania akcji, na rzecz Fundacji Świat Wrażliwy.

Organizacja ta wspiera młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i seniorów. Organizuje także treningi społeczno-zawodowe oraz szkolenia dla starszych osób. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na cykl zajęć usprawniających komunikację oraz integrację sensoryczną podopiecznych fundacji.

Podczas ubiegłorocznej edycji sylwestrowego konkursu Rady Miasta Gdańska zebrano 980 kg szkła.

