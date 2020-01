Greta Thunberg skończyła 17 lat. Jak ten dzień spędziła słynna nastolatka?

Córka śpiewaczki operowej, Maleny Ernman oraz aktora Svantego Thunberga, przyszła na świat 3 stycznia 2003 roku w Sztokholmie. Jej publiczna walka w obronie klimatu rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. Nastolatka prowadziła wtedy protest przeciw zmianom klimatu, które wynikają z działalności człowieka.

Porwała za sobą 100 tysięcy ludzi

Od tego momentu za głosem Szwedki poszło ponad 100 tysięcy uczniów - podaje "Daily Mail". Młodzi ludzie, zainspirowani postawą Thunberg, robili sobie przerwę od zajęć po to, aby brać udział w demonstracjach na rzecz obrony klimatu.

Ze swojej walki Thunberg nie zrezygnowała nawet w dniu jubileuszu. W swoje urodziny zamiast świętować postanowiła dołączyć do cotygodniowego marszu "Fridays For Future'', który odbywa się regularnie przed budynkiem szwedzkiego parlamentu w Sztokholmie.

Wiersz od Patti Smith

Postawę słynnej nastolatki docenia wiele znanych osób, w tym piosenkarka Patti Smith. Amerykańska artystka postanowiła z okazji 17. urodzin młodej aktywistki opublikować dla niej wiersz.

"Grecie, która stała dzisiaj, jak w każdy piątek, odmawiając bycia neutralnym" - brzmi fragment utworu. Słynna wokalista w ten sposób nawiązała do momentu, kiedy Thunberg wróciła do szkoły, a jej strajk przekształcił się protest #FridaysForFuture, który nawołuje do działań na rzecz ochrony klimatu.

W ubiegłym roku Greta Thunberg została uhonorowana przez Amnesty International tytułem ''Ambasadora Sumienia''.

ms/hlk/ dailymail.co.uk, rollingstone.com