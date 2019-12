Rok 2020 już się zaczął. Zobacz, kto przywitał Nowy Rok

Najwcześniej Nowy Rok przywitali mieszkańcy wysp należących do Kiribati na Oceanie Spokojnym. Rok 2020 rozpoczął się tam o godz. 11 polskiego czasu.



Nowy Rok powitała już również Nowa Zelandia. Punktualnie o godzinie 12 polskiego czasu rozpoczął się tam pokaz fajerwerków na słynnej wieży Sky Tower.



O godz. 14 polskiego czasu szampany wystrzeliły w Australii.

Sydney brings in the #2020NewYear with a fireworks display https://t.co/1lJdbAaBex