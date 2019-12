Kancelaria Premiera podsumowała 2019 rok

Spot zamieszczonym na Facebooku i Twitterze prezentuje niektóre aktywności szefa rządu w mijającym roku oraz wypowiedzi z expose wygłoszonego w Sejmie po wygranych na jesieni przez PiS wyborach parlamentarnych.

- Możemy być najsilniejszym pokoleniem, jakie miała Polska. Możemy być pokoleniem, które zobaczy Polskę wielką i wolną, jak w marzeniach naszych ojców, szczęśliwą i mądrą, jak w modlitwach naszych matek i babć. Ta ambicja jest starsza od naszych podziałów, jest od nich większa. To ambicja, którą noszą w sobie wszyscy Polacy. Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. To właśnie z wytrwałości i wiary w siebie jesteśmy tu gdzie jesteśmy - mówił wówczas Morawiecki.

Premier: wierzę w naszą własną drogę

- Wierzę w naszą własną drogę. Wierzę w polską samodzielność i upór, wierzę w polską wyobraźnię i polską wrażliwość, wierzę w polską przedsiębiorczość i polski talent, wierzę w potencjał naszego kraju i wierzę mocniej niż kiedykolwiek, że nadeszła chwila, żeby ten potencjał przekuć w rzeczywistość - dodał premier.

Do wpisu zostały dołączone hashtagi odnoszące się do flagowych programów rządu Morawieckiego wprowadzonych lub nowelizowanych w kończącym się roku, w tym Rodzina500Plus, Emerytura Plus, niższy PIT, przywracanie połączeń lokalnych, zniesienie podatku PIT dla osób do 26 roku zżycia, obniżenie PIT, wprowadzenie małego ZUS-u, program Maluch Plus i Mama4Plus.

W serii wpisów KPRM nawiązała do niektórych programów. We wpisach kancelarii premiera pojawiają się informacje dot. m.in. obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc., zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, zwiększenia nakładów na edukację o 49,7 mld zł w mijającym roku, podwyższenie pensji nauczycieli o 15 proc. i obniżeniu CIT z 15 do 9 proc.

emi/ PAP