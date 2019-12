Greta Thunberg opublikowała zdjęcie z podróży pociągiem. Przewoźnik wytknął jej pewną nieścisłość

"Jadąc przez Niemcy zatłoczonymi pociągami. W końcu w drodze do domu!" - napisała w sobotę wieczorem Thunberg pod zdjęciem, na którym widać, jak siedzi na podłodze pociągu, a obok niej leżą bagaże.



Na tweet nastolatki odpowiedział niemiecki przewoźnik. W pierwszym wpisie Deutsche Bahn podziękował Szwedce za wspieranie walki ze zmianami klimatu.

Następnie wskazał jednak, że Thunberg nie spędziła całej podróży, siedząc na podłodze - odcinek trasy między Kassel i Hamburgiem spędziła w pierwszej klasie, a reszta członków jej grupy siedziała w pierwszej klasie od Frankfurtu. "Byłoby milej, gdyby pani też zaznaczyła, jak przyjemnie i kompetentnie nasza załoga obsługiwała panią w pierwszej klasie" - napisano.



16-latka przyznała później, że rzeczywiście dostała miejsce, a zatłoczone pociągi to dobra sprawa. "To oczywiście nie problem i wcale nie napisałam, że jest. Zatłoczone pociągi to wspaniały znak, ponieważ świadczy o tym, że popyt na podróżowanie pociągami jest wysoki!" - dodała.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!