Bal bez alkoholu, wieczór uwielbienia, msza po północy - Sylwester po katolicku

Eucharystia, zabawa bez alkoholu, wieczór uwielbienia, wolontariat, wyjazd na Taizé do Wrocławia – to m.in. niektóre z propozycji spędzenia ostatniej nocy w roku w duchu chrześcijańskim. Bale sylwestrowe organizują wspólnoty, parafie i domy rekolekcyjne w całej Polsce.

Nowy Rok można przywitać w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W Domu Pielgrzyma Arka zaplanowano bezalkoholowy bal sylwestrowy. Tradycja bezalkoholowych imprez trwa od 2002 roku.

"O północy zabawa jest przerywana. Goście udają się do bazyliki, aby powitać Nowy Rok uczestnictwem w mszy św. z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki dziękując za minione i prosząc o łaski na nadchodzące 12 miesięcy. Po liturgii wracają do "Arki", by kontynuować zabawę, która trwa do białego rana. Nadejście Nowego Roku obwieści także dźwięk największego dzwonu w Polsce – Maryi Bogurodzicy" – czytamy na stronie internetowej sanktuarium.

Ostatni dzień na bezalkoholowej imprezie będzie można również spędzić w Opolu. Tam, po raz kolejny odbędzie się Wielki Bal Sylwestrowy. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej.

Z lampką szampana, dla osób przed trzydziestką

Propozycję spędzenia sylwestra w chrześcijańskim duchu zapewnia również Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo. Świętowanie rozpocznie się mszą św. o godzinie 19:00 w kościele pw. Bogurodzicy Maryi w Warszawie. Godzinę później rozpocznie się zabawa w sali, która znajduje się tuż przy kościele.

"Zapewniamy szampańską zabawę do białego rana, niesamowitą muzykę oraz doborowe towarzystwo! Wszystko to sprawi, że tegoroczna impreza będzie niezapomniana" – zachęcają pomysłodawcy. Sylwester ma charakter bezalkoholowy (oprócz szampana o północy). Obowiązują stroje wieczorowe.

Chrześcijańscy Single i młodzież

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na bezalkoholowy Bal Sylwestrowy RAM 2019/2020. Jak podkreślają organizatorzy, Sylwester RAM to okazja do świetnej zabawy wśród wspaniałych ludzi, przy dobrej muzyce, wyśmienitym jedzeniu oraz w fantastycznej atmosferze. To największa tego typu impreza młodzieżowa na Podkarpaciu. Zabawa odbędzie się w Parafii Przemyśl Kazanów.

Na sylwestrową zabawę zapraszają również Chrześcijańscy Single. Impreza odbędzie się w centrum Warszawy, w historycznym miejscu na ul. Chłodnej 2/18, dokładnie po drugiej stronie bloku gdzie mieszkał ks. Jerzy Popiełuszko i zaraz obok jednego z najstarszych kościołów stolicy – parafii św. Andrzeja Apostoła. Organizatorzy gwarantują "porywającą muzykę, wartościowych ludzi i zabawę do rana".

Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy Retro, zorganizowany przez fundację "Światło-Życie", odbędzie się z kolei w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach. Obowiązkowe stroje w stylu lat 70., pin-up, itp.

Zabawa ze szczytnym celem

We Wrocławiu wspólnoty przy parafii św. Franciszka z Asyżu zapraszają na Charytatywny Bal Sylwestrowy w Ośrodku Kultury Katolickiej Rotunda Św. Franciszka. Pieniądze z biletów pokryją koszty imprezy oraz zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

"Sylwester z Bogiem" odbędzie się w Domu Misyjnym w Swarzewie. W programie m.in. modlitwa na rozpoczęcie, zabawy, tańce, podziękowanie za mijający rok, Msza św. o północy, koncert życzeń, a na zakończenie rozesłanie i błogosławieństwo relikwiarzem św. Kaspra del Bufalo.

W stylu międzynarodowym

W Lublinie kolejny raz odbędzie się Noc Chwały. Ta chrześcijańska impreza sylwestrowa co roku przyciąga setki rodzin z Polski i zagranicy. Wydarzenie patronatem honorowym objął abp Stanisław Budzik. Podczas Nocy Chwały nie zabraknie Eucharystii, wykładów oraz czasu na uwielbienie.

Wciąż jeszcze można zgłosić swój udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé, (28 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.) we Wrocławiu. 31 grudnia w Hali Stulecia, odbędzie się spotkanie dla wszystkich Polaków wraz z uroczystą Eucharystią, a następnie – modlitwa wieczorna w Hali Stulecia i w kościołach w centrum miasta. Tego dnia zaplanowano również modlitwę o pokój w goszczących parafiach, a następnie radosne "Święto Narodów", podczas którego różne grupy gości przedstawiają swoje kraje i kultury.

Sylwester dla bezdomnych

Klerycy z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego od ponad 20 lat organizują Sylwestra dla bezdomnych. Od kilku lat, dzięki połączonym siłom katowickich seminarzystów, świeckich wolontariuszy oraz hojnych darczyńców, przybiera nową formę - Sylwestra z ubogimi.

Impreza odbędzie się w auli przy parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zaplanowano obecność ok. 200 gości. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę społeczeństwa (zwłaszcza ludzi młodych) na problem ubóstwa i bezdomności. Co roku w inicjatywie bierze udział ok. 150 wolontariuszy - w każdym wieku, z całego Śląska i nie tylko.

Sylwester z ubogimi odbędzie się również w Krakowie. Akcję można wesprzeć modlitwą, datkiem, darem materialnym, a także przygotowując posiłek.

"Pragniemy, by każdy imiennie zaproszony gość poczuł, że to wszystko jest przygotowane właśnie z myślą o nim. Nie chcemy nikogo zmieniać, ulepszać na siłę. Chcemy jedynie dać drugiemu człowiekowi zrozumieć, że jest dla kogoś ważny. Porozmawiać, pośpiewać, pomodlić się – spędzić wspólnie ten wyjątkowy, ostatni wieczór w roku" – podkreślają organizatorzy.

