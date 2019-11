Sylwestrowa Moc Przebojów Telewizji Polsat. Zobacz, kto zagra na Stadionie Śląskim

Dj BoBo, Captain Jack, La Bouche, Daj To Głośniej, Ronnie Ferrari, Feel, Sławomir, Michał Szpak i Enej - to niektóre z gwiazd, które wystąpią na zbliżającej się Sylwestrowej Mocy Przebojów. Kolejna edycja imprezy z Telewizją Polsat odbędzie się na Stadionie Śląskim. - Każdy muzyczny gust zostanie zaspokojony - zapewnia Krzysztof Ibisz, jeden z prowadzących imprezę.

Ubiegłoroczne wydarzenie zgromadziło na miejscu - według informacji Stadionu Śląskiego - ponad 41 tys. osób, a transmisja – według danych telemetrycznych – około 1,9 mln widzów.

- Polacy kochają spędzać sylwestra z Telewizją Polsat. Myślę, że ta dobra energia, która płynie z wielomilionowej aglomeracji śląskiej, przenosi się do milionów polskich domów. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy tutaj być, tę dobrą energię przekazać przez telewizory. To będzie sylwester, podczas któego każdy gust zostanie zaspokojony. Będziemy numerem jeden an wszystkich domówkach - mówił Krzysztof Ibisz.

ZOBACZ: „Kevin sam w domu” w Wigilię w Telewizji POLSAT

Jak przyznał na środowym briefingu na stadionie marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, ubiegłoroczna organizacja nocy sylwestrowej na Stadionie Śląskim odbywała się w bardzo krótkim czasie. - Okazało się to jednak strzałem w dziesiątkę, bo stadion pokazał swoją moc - ocenił marszałek.

Zaznaczył, że w tym roku na przygotowania jest więcej czasu: m.in. pod kątem obiektu zaprojektowano scenę. "Myślę, że wrażenia wizualne będą jeszcze lepsze, niż rok temu. Bardzo się cieszę, że współpracujemy, i że mieszkańcy naszego regionu - i nie tylko - będą mogli po raz kolejny na historycznym kotle czarownic spędzić magiczny wieczór" - uznał Chełstowski.

Impreza ma promować cały Śląsk

- Cieszę się, że to co zapoczątkowaliśmy w Katowicach jest dalej kontynuowane. Od ubiegłego roku przesieliśmy imprezę na stadion, bo uważaliśmy, że powinna być ona większą. Jako stolica Górnego Śląska się w to włączamy. Ta impreza ma promować cały Śląsk. To jeden z najlepszych przekazów telewizyjnych - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.

ZOBACZ: Międzynarodowy sukces Miss Widzów Polsatu

Ubiegłoroczna impreza sylwestrowa telewizji Polsat, inaczej niż w poprzednich latach, odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a nie w Katowicach przed Spodkiem na placu zajętym wówczas jeszcze przez infrastrukturę grudniowego szczytu klimatycznego ONZ.

Gospodarzami Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 są Telewizja Polsat, Województwo Śląskie, Miasto Katowice oraz Stadion Śląski.

Transmisja z koncertu w Telewizji Polsat. Wstęp na stadion będzie bezpłatny.

WIDEO - Olga Tokarczuk laureatką literackiej Nagrody Nobla. To piąty w historii Nobel dla polskiego pisarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Polsat, PAP