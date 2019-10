Leszczyna: PO zorganizuje prawybory na kandydata na prezydenta

- Mamy kilku naprawdę dobrych kandydatów na prezydenta. Ponieważ jesteśmy partią demokratyczną, to na pewno, tak jak kiedyś, Platforma Obywatelska zorganizuje prawybory. Jestem przekonana, że wybierzemy kogoś, kto wygra z Andrzejem Dudą - powiedziała posłanka PO Izabela Leszczyna.

PO organizowała prawybory w 2011 roku. Startowali w nich Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski. Wygrał ten pierwszy, zdobywając 68,5 proc. głosów przy frekwencji 47 proc. Następnie Komorowski został prezydentem Polski.

ZOBACZ: Duda, Kidawa-Błońska, Kosiniak-Kamysz, Zandberg, Bosak. Ruszają prezydenckie szachy

Najbliższe wybory prezydenckie odbędą się w kwietniu lub maju 2020 roku.

Sondaż: wyborcy chcą Tuska lub Kidawę-Błońską

Jak wynika z sondażu "Rzeczpospolitej", wyborcy PO najchętniej zobaczyliby w roli kandydata Donalda Tuska lub Małgorzatę Kidawę-Błońską (po 36 proc. wskazań). Na kolejnym miejscu jest Rafał Trzaskowski (7 proc.).

Tusk o prezydenturę był pytany w ubiegłym tygodniu. - Jeśli pojawi się jednoznaczna wola, by wspólnie zbudować kandydaturę w wyborach prezydenckich, która ma szansę na zwycięstwo, to nikt nie powinien się wahać, ale proszę w związku z tym nie wyciągać wniosków personalnych w stosunku do mnie - mówił reporterowi Polsat News.

jm/grz/ Polsat News, PAP